تكثيف عمليات الرش والتطهير في العلمين وسيوة للوقاية من فيروس كورونا

تكثف محافظة مطروح من جهود النظافة والتطهير اليومية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف جهود رفع القمامة والرش والتطهير للشوارع والأرصفة وواجهات المحلات والمباني والمنشآت العامة والحكومية بنطاق المراكز والمدن بالمحافظة.

وكثف مركز ومدينة العلمين أعمال الرش والتطهير ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية لتجنب الإصابة مع ظهور فيروس كورونا المستجد تحت إشراف رضا جاب الله رئيس المركز حيث تم رش منطقة وسط المدينة ومحيط قسم الشرطة ومستشفي العلمين وسنترال العلمين وشارع العلمين الرئيسي والطريق الساحلي.

كما أجرى عمليات النظافة والتطهير بمناطق شارع السكة الحديد وشارع استراحة المأمور.

تفقد أعمال رش وتطهير مستشفى سيوة المركزي

وصرح اللواء وفائي عبدالفتاح الحصيوي رئيس مركز ومدينة سيوة بأنه تم اليوم الأربعاء حملة مكبرة لرش الشوارع و الأرصفة وواجهات المحلات بمناطق ( سيدي عبدالسلام – المنشية – المعمل – ميدان السوق ) كما تم رش وتطهير سيارات المواطنين بمنطقة سيدي عبدالسلام و المنشية .

وأضاف أنه تمت أعمال النظافة ورفع القمامة بالشوارع الرئيسية والفرعية بمنطقة سيدي عبدالسلام، بالإضافة إلى أعمال تمهيد الشوارع بالتربة الرملية بمناطق (ميدان السوق – شارع أنور السادات – البطوخي – شارع عين العرايس ) كما تم تفقد أعمال رش وتطهير مستشفى سيوة المركزي.

وقام فريق الأزمات والطوارئ بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بتطهير وتعقيم شوارع مناطق خلف سنترال ك5 وشارع سويتر أمام مرور ك7 منطقة حى الزهور ك7وخلف ك4. بمدينة مرسى مطروح.. وفى مدينة السلوم فقد أشرف عادل منصور رئيس المدينة على أعمال رفع القمامة والنظافة اليومية بشوراع المدينة.