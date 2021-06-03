تكثيف جهود النظافة العامة والإنارة بنطاق جميع مدن ومراكز مطروح

شدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على استمرار تكثيف جهود النظافة العامة والإنارة بنطاق جميع مدن ومراكز المحافظة للحفاظ على الصحة العامة والمظهر الحضارى للمحافظة ويحقق رضا أهالي مطروح وزائريها.

وناشد المحافظ أصحاب المحلات بضرورة تواجد صندوق قمامه خاص لكل محل وعدم رمي القمامة في الشارع أو على الرصيف أو على الجزيرة في وسط الشارع، ومن يخالف ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وذلك حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين والمظهر الحضاري للمدينة وسيقوم رجال النظافة برفع القمامة من 2 -3 مرة في اليوم.

أكد رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسي مطروح، أنه يتم رفع القمامة بجميع أحياء المدينة والمركز والعزب على مدار اليوم من خلال جهاز النظافة بمعدات وسيارات مجلس المدينة، مؤكدا بأنه يتم يوميا رفع نحو 460 طن قمامة علي مدار 24 ساعة.

إضافة إلى مواصلة الأعمال اليومية لصيانة الكابلات وكشافات الإنارة بالطريق الدولي والمدخل الشرقي وطريق القصر عجيبة واستكمال إنارة العزب طبقا لخطة المدينة، إضافة إلي الردود على شكاوي المواطنين بعدد من المناطق وسرعة تلبية مطالبهم خاصة الإنارة والنظافة حفاظا على الصحة والنظافة العامة.

وكثف مركز ومدينة الضبعة برئاسة العميد محمد فوزى جهود النظافة والإنارة ومتابعة تسوية المقلب العمومى، كما تم تركيب عدادات إنارة للأعمدة الخاصة بالطريق الدولى والمدخل الغربى للمدينة، وجار تركيب باقى العدادات باعمدة الانارة العامة بالمدينة والقرى.

وتابع مركز ومدينة برانى برئاسة العميد ياسر عامر رئيس المدينة أعمال النظافة والرش والتطهير حفاظا على الصحة العامة ومنع انتشار الأمراض.

وأكد العميد عصام عبدالغنى رئيس مركز ومدينة سيوة مواصلة أعمال الرش الضبابى بمناطق: زقاوة، وسيدى رحيم، ومتابعة أعمال النظافة والتجميل والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، خاصة ومنع انتشار البعوض والحشرات الناقلة للأمراض.