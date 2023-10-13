تكثيف الحملات المكبرة للتفتيش على المنشآت والأسواق وإزالة الإشغالات بأحياء الإسكندرية

نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق للتأكد من جودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات على مستوى الأحياء.

جاء ذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة استمرار حملات التفتيش على المنشآت العامة والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وإزالة الإشغالات وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

وأسفرت هذه الحملات عن غلق 105 منشآت، والتحفظ على 11170 حالة إشغال متنوع بالإضافة إلى تحرير 4348 محضرا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوي عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر بـ 521 ألف جنيه وذلك خلال أسبوع.