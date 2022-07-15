تكثيف الحملات الرقابية على المواقف ومحطات الوقود بالإسكندرية لليوم الثالث على التوالي

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندريةاستمرار تكثيف الحملات الرقابية على المواقف ومحطات الوقود، وذلك لليوم الثالث على التوالي، للتأكد من الالتزام بالأسعار الجديدة والتصدي لأي محاولات لاستغلال المواطنين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء، و تكليفات اللواء محمود الشعراوي وزير التنمية المحلية.

وفي هذا الصدد؛ قام اللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، اليوم، بجولة تفقدية على عدد من المواقف على رأسها موقف العوايد، وذلك للتأكد من الإلتزام الكامل بالتعريفة الجديدة والاطمئنان على انتظام حركة نقل الركاب وعدم وجود أي استغلال من السائقين.

وشهدت جولته التأكد من الانتهاء من تركيب البانرات والملصقات بالمواقف والمدون عليها بيان كامل بتعريفة التسعيرة الجديدة.

جاءت الجولة بحضور اللواء وليد كمال مدير إدارة مشروع محطات الركاب والانتظار، وجميع الجهات التنفيذية.