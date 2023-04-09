تكثيف الحملات الدورية والمفاجئة لردع المخالفين بالإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء على التأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر كل السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية والتواصل الدائم مع المواطنين وإزالة الإشغالات وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإستمرار حملات الرقابة علي الأسواق والتأكد من ضبط الأسعار بالأسواق والتصدي لأي ممارسات لاستغلال المواطنين والتعامل بمنتهي الحسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق أو إخفاء السلع، مؤكدا طرح السلع التى يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار العادلة التى تم التوافق عليها.

وتنفيذا لذلك؛ شن حي وسط برئاسة الأستاذة عزة سعد حملة مكبرة للتفتيش على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من ضبط الأسعار وصلاحية السلع إستهدفت شوارع الميناء الشرقية،الغرفة التجارية ، الشهداء بلوناكي، محطة الرمل، سعد زغلول، صفية زغلول ، طلعت حرب، كلية الطب،محطة مصر ،حسين فهمي.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 31 محضرا متنوعا و7 إنذارات وفرض غرامات فورية تقدر ب 39 ألف جنيه والتحفظ علي 650 حالة إشغال متنوع.

ونفذ حي المنتزة ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مكبرة للتفتيش على الأسواق والمحال التجارية شملت شارع ملك حفني قبلي ، ش مصطفى كامل، ش 30 ، منطقة العماروة وأسفرت الحملة عن تحرير 18 محضر متنوع.

وقام حي المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة لإحكام الرقابة علي الأسواق والمحال التجارية إستهدفت شارع محمد فريد من شارع القاهرة سيدي بشر قبلي.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 11 محضرا متنوعا وإعدام 6 كيلو لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمي وفرض غرامات فورية تقدر ب 19 ألف جنيه.