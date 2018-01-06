تكثيف التواجد الأمنى خلال الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد

متابعات: فى إطار احتفالات مصر بعيد الميلاد المجيد، عززت عناصر القوات المسلحة والشرطة، إجراءاتها الأمنية لتأمين وحماية المنشأت والمرافق ودور العبادة لتأمين تدفق أبناء مصر من المسيحيين للاحتفال بعيد الميلاد، والتصدي لأى محاولات تستهدف النيل من وحدة المصريين الوطنية الراسخة . كما كثفت الدوريات الأم



متابعات:



فى إطار احتفالات مصر بعيد الميلاد المجيد، عززت عناصر القوات المسلحة والشرطة، إجراءاتها الأمنية لتأمين وحماية المنشأت والمرافق ودور العبادة لتأمين تدفق أبناء مصر من المسيحيين للاحتفال بعيد الميلاد، والتصدي لأى محاولات تستهدف النيل من وحدة المصريين الوطنية الراسخة .



كما كثفت الدوريات الأمنية والمجموعات القتالية المشتركة من إنتشارها بالشوارع والميادين الرئيسية للتصدى لأى محاولات الخروج عن القانون وتوفير الأمن والأمان فى نفوس المواطنيين بجميع محافظات الجمهورية.







