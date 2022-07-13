تكثيف أمني وحملات بمواقف السيارات لضمان التزام السائقين بالتعريفة المحددة (فيديو)

كثفت أجهزة الأمن من تواجدها في مواقف السيارات الأجرة ومحطات الوقود على مستوى الجمهورية، لضمان التزام السائقين بالتعريفة المحددة ومنع احتكار المواد البترولية.

ونظمت حملات مرورية على خطوط سير السيارات الأجرة في مختلف المحافظات، للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة، وفحص شكاوى المواطنين في هذا الشأن، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك حرصًا من وزارة الداخلية على منع التلاعب في الأسعار بتعريفة ركوب السيارات.

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضي التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلية، وذلك للربع يوليو / سبتمبر 2022.

وعدل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم كالآتى 8.00 جنيه للتر البنزين 80 و9.25 جنيه للتر البنزين 92 و 10.75 جنيه للتر البنزين 95.

وكذا زيادة سعر السولار والكيروسين ليصبح 7.25 جنيه / لتر، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه / طن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه / طن، وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.