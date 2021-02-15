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تكثيف أمني لكشف ملابسات غياب فتاة وصديقتها بالشرقية

وأقر والد إحدى الفتاتين بأن نجلته أخذت منه مبلغًا ماليًا قبل مغادرتها المنزل.
أماني عوض 1:20 ص, الثلاثاء, 16 فبراير 21 1:20 ص, الثلاثاء, 16 فبراير 21

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كثفت أجهزة الأمن من جهودها لكشف ملابسات ما تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن واقعة تغيب فتاتين في محافظة الشرقية، حيث لم يشتبه أهليتهما في غيابهم جنائيًا.

بدأ الفحص عقب رصد المتابعة الأمنية تداول الوقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن تغيب إحدى الفتيات وبصحبتها صديقتها -مقيمتان بمحافظة الشرقية- عن المنزل ومناشدة أسرتيهما مساعدتهم في العثور عليهما.

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واضطلعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بالفحص، ولم يستدل على تقدم أهلية الفتاتين المذكورتين ببلاغ يفيد تغيبهما.

وبالتواصل مع أهليتهما قررا أنه لم يتم تحرير محضر بالواقعة انتظارًا لعودتهما، ولم يتهما أو يشتبها في غيابهما جنائيًا.

وأقر والد إحدى الفتاتين بأن نجلته أخذت منه مبلغًا ماليًا قبل مغادرتها المنزل.

واتخذت الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد مكان تواجد الفتاتين.

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كانت أجهزة الأمن قد توصلت أيضًا إلى ملابسات واقعة أخرى عن الفتاة المتغيبة في محافظة الشرقية عن أسرتها، بعدما كشفت عن تركها المنزل بمحض إرادتها لخلافات مع والدتها.

وذلك على خلفية رصد المتابعة الأمنية ما نشرته إحدى المنظمات متضمنًا مناشدة أسرة إحدى الفتيات بمساعدتهم في العثور عن نجلتهم، عقب تغيبها عن المنزل.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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