تكثيف أمني بالشوارع ورجال المرور يواصلون شفط تجمعات الأمطار (صور)

واصل رجال الشرطة والمرور والحماية المدنية التواجد في الطرق والشوارع لليوم الثاني على التوالي، ضمن محاولاتهم لشفط تجمعات مياه الأمطار وتأمين الميادين، وذلك حرصًا على سلامة المواطنين في ظل سوء الأحوال الجوية التي تضرب البلاد.

وأشرفت القيادات الأمنية ومدراء الأمن على التواجد وسط رجال الشرطة.

وأعادت الإدارة العامة للمرور فتح عددًا من الطرق التى أغلقت أمس بسبب سوء الطقس.

وبين الطرق التى أعادت فتحها: رأس غارب اتجاه المنيا، والزعفرانة اتجاه بني سويف، وسفاجا اتجاه الغردقة، القصير اتجاه قفط.

وتعمل سيارات الحماية المدنية، على شفط عمليات المياه المتراكمة، لاسيما بمطالع ومنازل الكباري، لعدم إعاقة المرور وتسيير حركة الطرق.

كانت وزارة الداخلية، وضعت خطة لنشر الخدمات المرورية على مدار 24 ساعة، لمواجهة سوء الطقس وتيسير الحالة المرورية الناتجة عن الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد.

وبين خطة الداخلية، نشر الخدمات على الطرق والمحاور السريعة والدفع بالأقوال الامنية والدرجات البخارية، وسيارات الدفع الرباعي وتكثيف التواجد لسيارات الإغاثة المرورية لمواجهة أي أعطال أو حوادث.

يأتي ذلك في إطار حرصها على تكثيف التواجد المروري على الطرق السريعة والمحاور، حرصًا علي سلامة المواطنين، وذلك في ظل تحذير هيئة الأرصاد الجوية من طقس غير مستقر.

وتم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية، للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية، والدراجات البخارية، والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أول بأول عن حالة الطرق.