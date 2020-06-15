تكثيف أعمال النظافة والتطهير بعدة مدن بمطروح

شدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على تكثيف أعمال النظافة والتطهير بكل مدن محافظة مطروح بجميع المناطق خاصة بالمدارس المعدة لاستقبال طلاب الثانوية العامة الأسبوع القادم، مع جهود التطهير والتعقيم حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.

قام مركز ومدينة العلمين برئاسة رضا جاب بأعمال النظافة ورفع المخلفات والتراكمات بمناطق شارع العلمين الرئيسي ومنطقة وسط المدينة وشارع المدارس.

كما قام مركز ومدينة برانى برئاسة العميد ياسر عامر رئيس المدينة برفع 50 طن تراكمات قمامة بعدد من المناطق بالمدينة، ومنها بجوار المدرسة الثانوية الصناعية وبجوار مجلس المدينة وخلف محطة الكهرباء ومنطقة التوحيد وخلف محطة الأرصاد، مع رش وتعقيم مكتب خدمة المواطنين والإذاعة والتليفزيون وقسم الشرطة وشارع الحدادين وشارع الورش.

وفى مدينة سيوة اشرف اللواء وفائى الحصيوى رئيس المدينة على اعمال رفع القمامة بمناطق (مدخل المدينة – تابة – ابوالليف – الغربيين – مجلس المدينة).

كما صرح بأنه تمت أعمال النظافة ورفع القمامة بالمناطق ( ميدان السوق- المسجد الكبير – تابة – ابوالليف – الغربيين – مجلس المدينة) ، كما تم تمهيد وإضافة التربة الرملية للطرق بمناطق ( الزيدان – اغورمي).

حملة تفتيش ومتابعة حركة السيارات

فى سياق آخر، صرح المهندس محمد القط مدير إدارة مواقف مطروح بأن إدارة مواقف محافظة مطروح قامت بحملة تفتيش ومتابعة حركة السيارات مساء أمس الأحد، حيث توقيع 9 مخالفات لسائقين وركاب لعدم الالتزام بارتداء الكمامة، وإحالة 5 مخالفات أخرى لمباحث المرور، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة الدورية والمفاجئة لمواقف السيارات لضبط اى مخالفات مع التأكد من التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات حفاظا على سلامة المواطنين ومنع انتشار فيروس كورنا.