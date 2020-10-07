تكثيف أعمال النظافة حول المدارس في محافظة مطروح

أكد رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح أن جهاز النظافة بالمركز برفع أكثر من 430 طن من القمامة يومياً تقريبا صباحا ومساء بنطاق الـ 6 أحياء بالمدينة وكافة المناطق والعزب.

ويتم تكثيف جهود أعمال النظافة العامة بالشوارع العامة والميادين الرئيسية وكورنيش المدينة والعزب، استمرارا للمتابعة الميدانية وتكثيف جهود النظافة وتيسير وصول الخدمات للمواطنين تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مع الوقوف على احتياجات تنفيذ الأعمال ميدانيا للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

مواصلة جهود إدارة التشجير في أعمال التجميل

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح علي مواصلة جهود ادارة التشجير في اعمال التجميل والتشجير وقص وتقليم الاشجار وري الحدائق والميادين كاعمال يومية بنطاق المدينة.

بينما استعرض المهندس مسعد عبد الهادي الشحات رئيس مركز ومدينة العلمين بحضور الادارات المعنية خطة مشروعات المدينة وتحديد الاحتياجات او التعديل طبقا للاولويات كذلك مناقشة احتياجات قرية سيدى عبد الرحمن والحاجة لشراء سيارة نقل قلاب سعة 15 طنا قلاب وشراء لودر كبير للمدينة تعديلا للخطة في مجال تحسين البيئة وفي اطار استعدادات العام الدراسي الجديد وفي ظل الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد .

مع تكثيف اعمال النظافة حول المدارس ومراجعة كشافات الانارة ورش وتعقيم المدارس في نطاق المركزوتعقيم خزانات المياه بالتنسيق مع ادارة الشئون الصحية وشركة المياه كما تم مناقشة استعدادات وجاهزية المعدات بالحماية المدنية للتعامل مع اية أحداث طارئة او تجمعات لمياه الأمطار والتنسيق بين إدارة الحماية المدنية وشركة المياه في عمليات الاطفاء وامداده بالمياه .

وتم استعراض المستهدف في خطة محو الامية وتعليم الكبار مع التأكيد على ضرورة التعاون وتضافر الجهود بين كافة الادارات والمؤسسات لفتح فصول جديدة بالتعاون مع الشباب والرياضة والجمعيات الاهلية وادارة التضامن الاجتماعي لتحقيق المستهدف واخيرا استعراض ما تم من أعمال النظافة ورفع التراكمات من الشوارع ما يقدر بحوالي 1800 طن تراكمات.. وجار العمل علي مدار اليوم واستكمال المهام والتكليفات.

