تكتل 25/30 يتمسك بطلب نموذج للتصويت بالاسم على اتفاقية ترسيم الحدود

- النائب أحمد الشرقاوى: كل الخيارات متاحة حال تجاهل مطلبناياسمين فواز:كشف النائب أحمد الشرقاوى القيادى بتكتل 25/30 عن عقد التكتل لاجتماع طارئ لدراسة تداعيات قرار إحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والمعروفة إعلاميا بتيران وصنافير الى لجنة الدفاع والامن القومي استعدادا للتصويت ع

– النائب أحمد الشرقاوى: كل الخيارات متاحة حال تجاهل مطلبنا

ياسمين فواز:

كشف النائب أحمد الشرقاوى القيادى بتكتل 25/30 عن عقد التكتل لاجتماع طارئ لدراسة تداعيات قرار إحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والمعروفة إعلاميا بتيران وصنافير الى لجنة الدفاع والامن القومي استعدادا للتصويت عليها بالجلسة العامة اليوم، مضيفا أن التكتل متمسك بالتصويت مناداة بالاسم على كل عضو.

وأشار الشرقاوى في تصريحاته ل”المال” إلى أن التكتل يدرس كافة الخطوات التصعيدية حال عدم الموافقة علي طلبه ، قائلا :”كل الخيارات متاحة أمامنا “، ونوه الي أن التكتل فض إعتصامه أمس عقب حصوله علي موافقه كتابية من الوكيل الثاني سليمان وهدان بتفويض من الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب للحصول علي نموذج مطبوع لطلب إجراء التصويت بالاسم وجمع توقيعات النواب عليه قبل جلسة اليوم .

كان تكتل 25/30 أعلن اعتصامه بمقر مجلس النواب اعتراضا على رفض أمانة المجلس اعطائهم نموذج مطبوع لجمع توقيعات النواب عليه لإجراء التصويت على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والمعروفة إعلاميا بتيران مناداة بالاسم، وتم إحالة أعضاء التكتل بالكامل إلى لجنة القيم تمهيدا للتحقيق معهم.