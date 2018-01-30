تكتل 25/ 30: لم نعطِ تزكيات لأي من مرشحي الرئاسة

ياسمين فوازأصدرت تكتل ٢٥ /٣٠ البرلمانى بيانًا اليوم الثلاثاء بشأن موقفه من الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أنه لم يعط تزكيات لأي من المرشحين، فى عملية انتخابية أديرت بالشكل الذى أجبر أبناء الوطن ممن يقدرون على حمل هذه الأمانة الجسيمة أن يمتنعوا عن ممارسة حقهم فى الترشح، لنصل لهذه النتيجة التى جعلت

ياسمين فواز





أصدرت تكتل ٢٥ /٣٠ البرلمانى بيانًا اليوم الثلاثاء بشأن موقفه من الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أنه لم يعط تزكيات لأي من المرشحين، فى عملية انتخابية أديرت بالشكل الذى أجبر أبناء الوطن ممن يقدرون على حمل هذه الأمانة الجسيمة أن يمتنعوا عن ممارسة حقهم فى الترشح، لنصل لهذه النتيجة التى جعلتنا مثار سخرية الكارهين لمصر وشعبها.

وقال التكتل في بيانه إنه: يحق لنا كناخبين ويتوجب علينا كنواب أن نعلن موقفنا تقيما لقرابة الأربعة أعوام الماضية، والتى كانت أبرز نتائجها تردي الأوضاع الاقتصادية للوطن وللأغلبية الساحقة من المواطنين الذين ازدادوا فقرًا وبؤسًا ويأسًا، وتحميل الأجيال الحالية والقادمة أعباء هائلة عبر إغراق الدولة في الديون، وانهيار مستوى الخدمات خاصة التعليم والصحة، وسحق كامل للحريات العامة بكل أشكالها.

‏‎وشدد علي أن تكتل ٢٥/ ٣٠ بذل على مدار العامين الذين قضاهما داخل مجلس النواب ومازال كل ما بوسعه ليريح ضمائر نوابه في محاولة لتصحيح المسار وتوجيه دفة الوطن في الإتجاه الذي يقود سفينته إلى بر الأمان، لكن ومع الأسف فإن اغلب هذه المحاولات قد أجهضت بشكل يعكس جليا أن السلطة تصر علي نفس السياسات وذات الإجراءات التي نحذر من أنها ستذهب بنا جميعا إلى الهاوية.

كما نحذر من الاستمرار على هذا النهج وذاك العناد الذي يدفع البلاد إلى طريق مسدود، ويغلق أبواب الأمل أمام الحق فى تداول السلطة المنصوص عليه بالدستور، وهذا أمر جد خطير.