تكتل غذائى يطلب سرعة صرف مليار جنيه مساندة تصديرية

■ أبوغالى: لم يتم صرفها منذ عامين .. والقطاع يعانى تراجع السيولة المرسى عزت يعتزم تكتل من شركات تعمل فى مجال الصناعات الغذائية عقد اجتماع الاثنين القادم لبحث سبل صرف مستحقاتهم المتآخرة من المساندة الحكومية لصادرات القطاع، من بين نحو 7 مليارات جنيه تقديرات غير رسمية حول إجمالى ا

■ أبوغالى: لم يتم صرفها منذ عامين .. والقطاع يعانى تراجع السيولة



المرسى عزت



يعتزم تكتل من شركات تعمل فى مجال الصناعات الغذائية عقد اجتماع الاثنين القادم لبحث سبل صرف مستحقاتهم المتآخرة من المساندة الحكومية لصادرات القطاع، من بين نحو 7 مليارات جنيه تقديرات غير رسمية حول إجمالى المتأخرات المتراكمة لمختلف القطاعات.

وقال كريم أبو غالى، رئيس مجلس إدارة شركة «ريجينا» لصناعة المكرونة، إن نصيب قطاع الصناعات الغذائية من إجمالى متأخرات المساندة التصديرية، لا يقل عن مليار جنيه، لم يتم صرفها منذ عامين، «وهو أمر خطير يهدد نمو الصناعة».

وأضاف لـ «المال» أن الشركات تعانى من انخفاض السيولة نتيجة تأخر المساندة التصديرية لفترة كبيرة، مشيرا إلى أن «ريجينا» تتبنى مبادرة لجمع شركات القطاع وبحث سرعة الحصول على تلك المبالغ.

أكد أن الشركات خاطبت وزارة الصناعة والتجارة، أكثر من مرة وردت بانها أنها ليست مسئولة عن صرف المساندة المتأخرة، وأن المنوط به صرف تلك الأموال وزارة المالية.

ويعد صندوق تنمية الصادرات، أحد الجهات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، ويختص بمساندة الشركات ماليا لزيادة صادراتها، وأعلنت الحكومة تخصيص نحو 4 مليارات مساندة تصديرية لمختلف الصناعات فى العام المالى الجديد 2018 /2019.

وحسب تقرير حديث للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، فإن صادرات القطاع، شهدت زيادة %13 خلال فبراير الماضى، على أساس سنوى، إلى 231 مليون دولار.

وأضاف التقرير أن المملكة العربية.