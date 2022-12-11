تكتل «العسل الأسود» بقنا يشارك في معرض «فود أفريكا»

شارك ” تكتل العسل الأسود ” بمحافظة قنا بصعيد مصر في معرض ” فود أفريكا” حيث تم شرح الخطة التنفيذية ومراحل تطوير تكتل العسل الأسود من قبل برنامج تنمية الصعيد وصولاً إلى مشاركتهما في المعرض من أجل الترويج لمنتجاتهم ومقابلة المشترين خلال فترة انعقاد المعرض.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، بتكليف برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمشاركة التكتلات الاقتصادية بالصعيد في معرض “فود أفريكا” الذي اقيم في مركز مصر للمؤتمرات والمعارض للدولية وذلك بحضور وزيري التجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية.

كما قدم فريق عمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومركز تحديث الصناعة، شرحاً حول مبادرة تطوير التكتلات الاقتصادية ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بوزارة التنمية المحلية والتي يأتي ضمنها تطوير “تكتل العسل الأسود” في محافظة قنا في صعيد مصر.

وأشار تقرير تلقاه وزير التنمية المحلية من الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر إلي إن توجيهات اللواء هشام آمنة للبرنامج بفتح أسواق للمنتجات الغذائية في التكتلات الاقتصادية لمحافظات الصعيد والتي كان من بينها تكتل العسل الأسود بقنا والذي شارك في المعرض وحقق نشر العسل الأسود علي المستوي الأفريقي بشكل جيد .

وأوضح التقرير أن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة قام بزيارة جناح البرنامج بمشاركة وفد من مركز تحديث الصناعة حيث أشاد وزير التجارة بعملية تطوير تكتل العسل الأسود وتشجيع صغار المنتجين من عصارات العسل الأسود.

خطة تطوير تكتل العسل الأسود تؤتي ثمارها

كما أثنى الوزير على ما شهدته صناعة العسل الأسود من تطوير خلال الفترة الماضية من حيث المنتجات النهائية ووضع العلامات التجارية وسلامة الغذاء ونوعيته واجراءات التراخيص لعصارات العسل الأسود والتي يمكن نقلها بما ساعد في التعاقد بين المنتجين مع عدد من الشركات .

وأضاف التقرير أن الخطة التي وضعتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الصناعة لتطوير تكتل العسل الأسود بدأت تؤتي ثمارها لفتح أسواق جديدة للعسل الأسود في قارة أفريقيا والمنطقة العربية لهذا المنتج الهام الموجود في محافظتي قنا والمنيا بما يساهم في زيادة الصادرات، وسيتم خلال الفترة القادمة وضع حوافز للعصارات التي ستقوم بتطوير إنتاجها بالتعاون مع وزارة الصناعة لزيادة الدخل والمبيعات بما يساهم في الحفاظ علي هذا الصناعة المهمة وتوفير فرص عمل جديدة .

وأشار وزير التنمية المحلية إلي متابعته المستمرة لخطط تنفيذ البرنامج للتكتلات الاقتصادية وتحديدً خطة تنمية تكتل العسل الأسود وباقي التكتلات الآخري والتي تتضمن مشاركة أعضاء التكتلات الصناعية بالمعارض المحلية.

وأوضح اللواء هشام آمنة الي ان البرنامج نظم عددً من الزيارات لأعضاء التكتل لأربع محافظات (أسيوط والمنيا وقنا وسوهاج) وذلك في إطار تنفيذ خطة برنامج تنمية الصعيد بوزارة التنمية المحلية لتطوير التكتلات الاقتصادية بالمحافظات حيث تشارك محافظة المنيا في الزيارة بتكتل العسل الأسود والنباتات الطبية والعطرية، ومن محافظة أسيوط بتكتل الرمان والنباتات الطبية والعطرية، من محافظة سوهاج بتكتل البصل، ومن محافظة قنا بتكتلات شمر والعسل الأسود ، حيث هدفت الزيارات زيادة معرفة ونقل الخبرات لأعضاء تكتلات البرنامج بطرق العرض والبيع وشرح السلع المعروضة، تمهيداً لتأهيلهم ومشاركتهم كعارضين في معرض فوود افريقا القادم.