تكاليف الصيانة الدورية لميتسوبيشى لانسر EX

أحمد عوض رصدت "المال" تكاليف الصيانة الصيانة الدورية للسيارة ميتسوبيشى لانسر EX - شاملة المصنعية - دون الرسوم الضريبية؛ إذ تتراوح ما بين 1090 و5200 جنيه؛ وفقًا لقائمة تكاليف الصيانة الدورية الصادرة عن شركة دايموند موتورز- الوكيل الحصري فى مصر. وتبلغ أسعار الصيانة لمسافات الـ 10 و30 و 50 و70 و90 أل

أحمد عوض

رصدت “المال” تكاليف الصيانة الصيانة الدورية للسيارة ميتسوبيشى لانسر EX – شاملة المصنعية – دون الرسوم الضريبية؛ إذ تتراوح ما بين 1090 و5200 جنيه؛ وفقًا لقائمة تكاليف الصيانة الدورية الصادرة عن شركة دايموند موتورز- الوكيل الحصري فى مصر.

وتبلغ أسعار الصيانة لمسافات الـ 10 و30 و 50 و70 و90 ألف كيلو متر، نحو 1090 جنيها؛ لتتضمن تغيير كل من فلتر الزيت وزيت المحرك، كما تصل أسعار صيانات الـ20 و60 ألف كيلو متر، إلى 1610 جنيهات، شاملة تغيير فلتر الزيت وزيت المحرك وفلتر الهواء.

وتقدر أسعار الصيانات الدورية لمسافات الـ 40 ألف كيلو متر، بـ 3610 جنيهات، تتضمن تغيير سيور اﻷدارة وفلتر الهواء وفلتر الزيت وزيت المحرك وزيت التروس وزيت الفرامل، بينما تبلغ أسعار صيانة الـ80 ألف كيلو متر، نحو 5200 جنيه، شاملة تغيير سيور الإدارة و البوجيهات وفلتر الهواء وفلتر الزيت وزيت المحرك وسائل التبريد وزيت التروس وزيت الفرامل.

وتبلغ الصيانة الدورية لمسافات الـ100 ألف كيلو متر نحو 3185 جنيها، تشمل تغيير كل من فلتر البنزين وفلتر الهواء وفلتر الزيت وزيت المحرك.

ويوضح الجدول التالى، القائمة السعرية للصيانات الدورية لميتسوبيشى ﻷنسر EX:

المسافات / بألف كيلو متر تكلفة الصيانة 10 1090 20 1610 30 1090 40 3610 50 1090 60 1610 70 1090 80 5200 90 1090 100 3185

إعداد – المال المصدر: دايموند موتورز