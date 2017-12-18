تكاليف الزواج وقانون التأمين الصحى أهم موضوعات توك شو الليلة

رحاب صبحىزيادة تكاليف الزواج فى "آخر النهار" يفتح الإعلامي معتز الدمرداش، عبر برنامجه "آخر النهار"، على قناة "النهار"، فى الثامنة مساءً، ملف الهجوم على الفتاة المصرية؛ للتوصل لأسباب الحملات.ويكشف الدمرداش، في الحلقة، من وراء تلك الحملات؟ لماذا المقارنة بالأجنبيات؟ هل السبب هو المغالاة في

رحاب صبحى

زيادة تكاليف الزواج فى “آخر النهار”

يفتح الإعلامي معتز الدمرداش، عبر برنامجه “آخر النهار”، على قناة “النهار”، فى الثامنة مساءً، ملف الهجوم على الفتاة المصرية؛ للتوصل لأسباب الحملات.

ويكشف الدمرداش، في الحلقة، من وراء تلك الحملات؟ لماذا المقارنة بالأجنبيات؟ هل السبب هو المغالاة في المهر والشبكة وزيادة تكاليف الزواج؟ ولماذا يتبادل الشباب والفتيات الاتهامات بالتسبب في زيادة حالات الطلاق؟.

وزير التموين والتجارة الداخلية ضيف “كل يوم” على “ON E”

يستضيف الإعلامى عمرو أديب، فى برنامجه كل يوم على قناة ON E، الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية.

محمود الليثى ضيف “تعشب شاى” على DMC

يحل المطرب الشعبي محمود الليثي ضيفًا على غادة عادل، فى برنامجها الترفيهي “تعشب شاي”، فى التاسعة مساءً، على قناة DMC، وتدور الحلقة فى إطار مختلف حوال أغنية “موال المال” التي غناها الليثي سابقًا، حيث تُحدث غادة ضيفها عن أهمية الأموال فى حياته، والمشاكل التي سببتها له، وهل تسببت فى خسارته للمحيطين به وقربت منه آخرين، ويوضح المطرب الشعبي هل الأموال غيرته أم أنه ما زال كما هو قبل الشهرة.





وفى الفقرة الثانية من البرنامج تستضيف غادة عادل فريق من الأطفال المخترعين، وهم أربعة أطفال فى المرحلة الإعدادية، قاموا باختراع روبوت يصنع “غزل البنات” دون تدخل بشري، حيث يتحدث الأطفال عن اختراعهم والجوائز التي حققوها.

مصطفى محرم فى “الملف” على العاصمة

يستضيف الكابتن عزمى مجاهد، فى برنامج “الملف” فى الثامنة مساءً، المؤلف والكاتب مصطفى محرم للحديث عن سوء حالة الدراما والسينما وكيفية استغلالهما من أعداء الوطن لاستعمار العقول والشعوب، كما يتطرق الحوار إلى غياب الدور الوطى للدراما والحديث عن أهم أعماله السينمائية التليفزيونية وذكرياته مع النجوم.

والفقرة الثانية من البرنامج تتضمن كيفية إنقاذ مصر بعدما كانت معرضة للانهيار قبل 30 يونية بمناسبة ذكرى حريق المجمع العلمى.

نائب وزير المالية ببرنامج “من ماسبيرو” على الأولى

يستضيف برنامج “من ماسبيرو”، فى العاشرة والنصف مساءً، على القناة الأولى، الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية؛ لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى بكرى عن الدراسة الاكتوارية لقانون التأمين الصحى الجديد، وتأثير معدلات النمو على الأوضاع الاجتماعية، وصحة الأنباء التى تحدثت عن انتهاء نظام التأمين الصحى فى عام 2032، وتغطيته لكل المحافظات المصرية، وأيضًا يتحدث عن الدولار، وهل سيتراجع الفترة المقبلة، والأسباب التى ستؤدى إلى ذلك ونتائجه. البرنامج تقديم شريف فؤاد وشيرين الشايب.