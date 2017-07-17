تكاليف استيراد السيارات تضرب تجار الخليجي في مقتل

أحمد شوقيتعرض مستوردو السيارات الخليجية لضربة قوية خلال الفترة الماضية بسبب القيود على الاستيراد وارتفاع تكاليف تدبير العملة الأجنبية وزيادة قيمة الدولار الجمركي؛ مما أدى لفجوة بين تكاليف الاستيراد وسعر البيع في السوق؛ خاصة في ظل اشتداد المنافسة مع جانب الوكلاء؛ مما جعل الوكلاء مخيرين بين البيع ب



أحمد شوقي

تعرض مستوردو السيارات الخليجية لضربة قوية خلال الفترة الماضية بسبب القيود على الاستيراد وارتفاع تكاليف تدبير العملة الأجنبية وزيادة قيمة الدولار الجمركي؛ مما أدى لفجوة بين تكاليف الاستيراد وسعر البيع في السوق؛ خاصة في ظل اشتداد المنافسة مع جانب الوكلاء؛ مما جعل الوكلاء مخيرين بين البيع بأقل من تكلفة الاستيراد وتحمل نسبة من الخسائر لضمان تدوير رأس المال؛ وبين تخزين المستورد لحين تحسن الأسعار.

ويقول تجار السيارات الخليجية إن الفترة الماضية قد شهدت تراجع حجم المخزون من السيارات الخليجية في السوق؛ في ظل عدم القدرة على الاستيراد؛ مما يرجح احتمالات ارتفاع أسعارها خلال الأسابيع القادمة.

وأشار اللواء حسين مصطفى المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات إلى تأثر واردات السيارات الخليجية بارتفاع تكاليف الاستيراد؛ على خلفية ارتفاع قيمة الدولار والدولار الجمركي وما ترتب عليه من ارتفاع الأسعار؛ مضيفا أن القوانين لا تمنع استيراد السيارات الخليجية؛ لأنه لا يحظر الاستيراد من غير بلد المنشأ أو عن طريق غير الوكيل أو الموزع المعتمد.

لكنه أشار إلى أن واردات السيارات الخليجية تضر بحق الوكيل في علاماته التجارية؛ رغم تكبده استثمارات طائلة في انشاء مراكز خدمات ما بعد البيع واستيراد قطع الغيار وحقوق الضمان لهذه السيارات؛ مشيرا إلى أن تجار “الخليجي” لا يتكبدون هذه التكاليف الإضافية حيث يستوردون السيارات مباشرة من الخليج ويبيعونها دون التزام بتوفير مراكز وقطع الغيار وخدمات ما بعد البيع.

وأضاف أن ملاك السيارات الخليجية يتضررون أيضًا من إمكانية ضياع حقوقهم لعدم خضوع سياراتهم لضمان الوكلاء؛ موضحا أن بعض التجار يقدمون لعملائهم ضمان عن طريق بعض الشركات خارج التوكيل؛ لكنه يكون بشروط مجحفة تضر بحق العميل في الضمان؛ خاصة ان بعض الشركات تتهرب من الالتزام بمسئولياتها؛ بخلاف الوكيل الذي يحاول الحفاظ على سمعة شركته والعلامة التجارية التي يستحوذ عليها؛ كما أنه يقدم الخدمات بضمان الشركات العالمية.

واستطرد أن ذلك لا يقلل من مستوى جودة السيارات الخليجية.

وأشار عبد الهادي حسن رئيس شركة الأمراء للسيارات إلى أن واردات السيارات الخليجية شبه متوقفه بشكل كامل حاليا بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد؛ خاصة الدولار الجمركي وتكلفة تدبير العملة الأجنبية من القطاع المصرفي بعد التعويم.

ولفت إلى أن غياب السيارات الخليجية عن السوق يقوض مناخ المنافسة مع التوكيلات الرسمية؛ مشيرا إلى أن تقييد الاستيراد يصب في صالح شركات التجميع المحلي؛ التي تستفيد من الخصومات الجمركية دون مقابل يعود على الصناعة أو الدولة أو المستهلك؛ في ظل مغالاة هذه الشركات في الأسعار وعدم مراعاة الخصومات التي تحصل عليها طريق إقامة خطوط لتجميع السيارات محليًا للهروب من الجمارك.

وأشار إلى أن تقييد الاستيراد يؤدي أيضًا إلى حالة من الاحتكار من جانب شركات التجميع المحلية؛ التي تحقق أرباحًا طائلة من التجميع كما أنها تحرم الدولة من عائدات كبيرة؛ يتم تبديدها في الخصومات الجمركية على المكونات المستوردة.

وأوضح أن القوانين الرسمية ترسخ حالة الاحتكار وتحارب الاستيراد من خلال الرسوم الجمركية المبالغ فيها على السيارات المستوردة؛ مشيرا إلى أهمية الحفاظ على مناخ المنافسة وتأهيل الشركات المحلية للتصدير الخارجي بنفس قيمة المكونات المستوردة على الأقل؛ وربط نسبة الإعفاءات الجمركية بحجم التصدير.

وأضاف أن المستثمرين لا يعوضون الدولة عن خسائرها من الخصومات الجمركية؛ إذ لا يرغبون بالتوسع في الاستثمارات محليا وإنما يسعون للاستفادة القصوى من مناخ الاستثمار المنفتح ومن التحويلات إلى الخارج لتأمين السيولة الخاصة بهم من النقد الأجنبي.

وأوضح أحد مستوردي السيارات الخليجية؛ أن القرارات الاقتصادية خلال الفترة الماضية أدت إلى ارتفاع تكاليف استيراد السيارات الخليجية؛ من خلال التجار حيث ارتفعت تكلفة تدبير العملة الأجنبية كما ارتفعت قيمة الدولار الجمركي؛ في ظل اضطرار التجار للحفاظ على مستوى منخفض للأسعار لضمان استمرار المنافسة مع الوكلاء الرسميين؛ مما أدى للبيع أحيانًا بأقل من تكلفة الاستيراد.

وأضاف أن العديد من التجار فضلوا التوقف عن الاستيراد بشكل كامل للهروب من الخسائر؛ نتيجة تدوير رأس المال بين الدولار والعملة المحلية؛ حيث يتحملون أعباء إضافية لتدبير العملة الأجنبية؛ موضحا أنه سيتم التغلب على هذه المشكلة مع تدشين المنطقة الحرة للسيارة؛ خلال الشهور القليلة المقبلة.

ووقع عدد من تجار السيارات خلال ديسمبر 2016؛ عقد إنشاء المنطقة الحرة للسيارات بالمنطقة الاقتصادية فى شمال غرب خليج السويس مع شركة تيدا الصينية؛ بغرض إقامة معارض لشركات السيارات لتمكينها من الاستيراد وإعادة التصدير للدول الأخرى أو البيع للسوق المحلية بعد دفع الرسوم الجمركية.

وأوضح أن المشروع سيمكن التجار من الاستيراد بالكميات التي يرغبون بها ليتم البيع في المنطقة الحرة بالدولار للراغبين في الشراء ثم إدخال السيارة عبر المنافذ الجمركية؛ وفي حالة عدم التمكن من البيع في مصر سيتم إعادة تصديرها مرة أخرى؛ مما يؤدي للحفاظ على القيمة الحقيقية لرأس المال؛ ودون الاضطرار لتديره بين الجنيه والدولار.

ولفت إلى أنه سيتم تدشين المشروع بعد الانتهاء من إجراءات تعديل العقود الخاصة بالشركة؛ التي ستدير المنطقة الحرة؛ بعد تخارج العديد من المساهمين منها؛ ليتم تأسيس شركة جديدة.

واضاف أنه لم يتم بعد استلام أراضي المنطقة من شركة ايتيدا الصينية؛ بانتظار تأسيس الشركة التي ستدير المشروع، موضحا أنه لا زال العمل جاريًا لإنهاء التصميمات والرسومات الخاصة بالمشروع من خلال أحد المكاتب الاستشارية.