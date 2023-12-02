تكافل وكرامة 2023.. الاستعلام عن الأسماء الجدد بالرقم القومي

يتمكن المواطنون من الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023 بالرقم القومي، من خلال الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، حيث يبحث الكثير من المواطنين عبر محركات البحث العالمية جوجل، لمواجهة غلاء المعيشة.

بوابة «المال نيوز» تنشر لكم خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي.

الاستعلام عن الأسماء الجدد.. الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي

يستطيع المواطنون الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023 بالرقم القومي، من خلال الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، نوضح لكم خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي، من خلال الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي

أتاح الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي عبر الرابط التالي: https://tk.moss.gov.eg/. ليستطيع المواطنين الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي.

كما يمكنك التواصل علي الخط الساخن لبرنامج تكافل وكرامة علي الرقم التالي: «19680»، أو من خلال البريد الإلكتروني لاستقبال والرد علي الشكوي إن وجدت من خلال هذا الرابط.

كيفية الاستعلام عن شكاوى تكافل وكرامة 2023

وفي هذا السياق، يمكن للمواطنين الاستعلام عن شكاوي تكافل وكرامة 2023 من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: تسجيل الدخول علي موقع وزارة التضامن الاجتماعي عبر هذا الرابط .

الخطوة الثانية: كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

الخطوة الثالثة: الضغط على كلمة “تسجيل شكوى”.

الخطوة الرابعة: ستظهر أمامك صفحة البيانات الاستعلامية المطلوب استكمالها لمتابعة الشكوى.

الخطوة الخامسة: اختيار المحافظة والإدارة الاجتماعية / قسم الشرطة التابع له.

الخطوة السادسة: تظهر أمامك هذه البيانات تلقائيًا في حالة أن المتقدم بالشكوى من الأسر المستفيدة بالبرنامج.

الخطوة السابعة: تحديد نوع الشكوي، ثم يكتب عنوان الإقامة بالوصف التفصيلي ويدخل رقم التليفون ورقم الهاتف الأرضي.

الخطوة الثامنة: الضغط على أيقونة تسجيل لتظهر له رسالة تم تسجيل الشكوى بنجاح وكذلك رقم الشكوى.

الخطوة التاسعة: طباعة الشكوى التي قام بتسجيلها على الموقع إلكترونيًا.

طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2023

لكل من يرغب في الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، يتيح لك ذلك من خلال اتباع الخطوات كما يلي:

خطوة أولى “1”: تسجيل الدخول علي موقع وزارة التضامن الاجتماعي عبر هذا الرابط .

خطوة ثانية “2”: ادخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

خطوة ثالثة “3”: الضغط على زر الاستعلام عن النتيجة.

خطوة رابعة “4”: يظهر أمامك بعض البيانات مثل المحافظة، الإدارة الاجتماعية، والوحدة الاجتماعية المسجل فيها.

خطوة خامسة “5”: يظهر اسم المواطن ثلاثي ورقم بطاقة تكافل أو كرامة، وكذلك نوع البطاقة.

خطوة سادسة “6”: الضغط على زر الاستعلام حالة البطاقة (ساري / تجميد / إيقاف).