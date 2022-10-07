تكاثر للسحب المنخفضة.. درجات الحرارة غدا والإسكندرية 27 للعظمى وأمطار خفيفة

كشفت آخر صور الأقمار الصناعية التى وصلت إلى الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، وفق درجات الحرارة غدا السبت وتسجل فى الإسكندرية 27 للعظمى، مع سقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن مدن القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد تشهد طقسا مائل للحرارة نهارا ولطيف ليلاً، مع اضطراب الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط سرعة رياح من 40 و 50 كم في الساعة بارتفاع أمواج من 1.5 إلى 2.5 متر.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

كما تصل درجات الحرارة غدا فى القاهرة 29 للعظمى و 21 للصغرى، والعاصمة الإدارية 29 للعظمى و 21 للصغرى، ومدينة أكتوبر 30 للعظمى و 20 للصغرى، وبنها 29 للعظمى و 21 للصغرى، ودمنهور 29 للعظمى و 21 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية

وتبلغ درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية 27 للعظمى و 21 للصغرى، والعلمين 27 للعظمى و 21 للصغرى، وادي النطرون 29 للعظمى و 22 للصغرى، ومطروح 26 للعظمى و 19 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى كفر الشيخ 28 للعظمى و 22 للصغرى، والمنصورة 29 للعظمى و 21 للصغرى، ودمياط 28 للعظمى و 22 للصغرى، والزقازيق 29 للعظمى و 21 الصغرى.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة غدا فى السويس 29 للعظمى و 22 للصغرى، وبورسعيد 27 للعظمى و 22 للصغرى، والإسماعيلية 30 للعظمى و 21 للصغرى.

درجة الحرارة غدا فى شلاتين

كما تصل درجة الحرارة غدا فى شلاتين 37 للعظمى و 24 للصغرى، والعريش 28 للعظمى و 22 للصغرى، ورفح 27 للعظمى و 22 للصغرى، والطور 30 للعظمى و 24 للصغرى، وكاترين 26 للعظمى و 17 للصغرى.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 34 للعظمى و 25 للصغرى، وطابا 29 للعظمى و 23 للصغرى، وحلايب 35 للعظمى و 26 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة فى الفيوم 29 للعظمى و 21 للصغرى، و وبني سويف 29 للعظمى و 19 للصغرى، والمنيا 29 للعظمى و 19 للصغرى، وأسيوط 30 للعظمى و 20 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى أسوان 37 للعظمى و 25 للصغرى، والأقصر 36 للعظمى و 25 للصغرى، والوادي الجديد 33 للعظمى و 23 للصغرى، وسوهاج 31 للعظمى و 22 للصغرى، وأسيوط 30 للعظمى و 20 للصغرى.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت على مختلف المدن والمحافظات: