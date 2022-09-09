تعرف على أبرز 5 تصريحات لمحمود نوح مؤسس كابيتر قبل عزله من منصبه

رصدت بوابة المال أغرب 5 تصريحات أدلى بها محمود نوح، الشريك المؤسس لشركة كابيتر لخدمات التجارة الإلكترونية خلال يناير الماضى في حواره مع برنامج CEO LEVEL الذي يقدمه حازم شريف رئيس تحرير جريدة المال، ويذاع عبر قناة المال علي موقع يوتيوب .

التصريحات الخمسة كانت الأغرب، لدرجة يمكن وصفها بأنها أقرب للخيال، وجاءت كالتالي:

1-“ما زلت أحتفظ بأسهمي في شركة سويفل”.

2- “كابيتر تتيح طرق دفع بنظام الأجل بالتعاون مع بنوك و شركات”.

3- “بدأنا نشاط الشركة بأموال المستثمرين”.

4- “تقييم الشركة الأولي كان 6 ملايين دولار .. و80% من رأس مال الشركة تمويلات من المستثمرين”.

5- “حجم رأس مال الشركة في حدود 40 مليون دولار بداية 2022”.

وكان مجلس إدارة كابيتر قد أصدر بيان اليوم الجمعة أكد خلاله عزل الإخوان محمود وأحمد نوح من مناصبهما كشركاء مؤسسين اعتبارًا من يوم 6 سبتمبر الجاري نظرا لعدم الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه المستثمرين .