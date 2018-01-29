تقنين واضعي اليد على الأراضي في تعديلات المزايدات والمناقصات

أحمد عاشور وياسمين فواز:أدرجت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب موادا تسمح بتقنين موقف واضعى اليد على اراضى الدولة، قبل عام 2006، فى إطار التعديلات التى ينقاشها المجلس حاليا لقانون المزايدات والمناقصات.وقال النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، أن التعامل مع أراضى واضعى اليد قبل 2006 سيكون وفق اللائحة ا

أحمد عاشور وياسمين فواز:

أدرجت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب موادا تسمح بتقنين موقف واضعى اليد على اراضى الدولة، قبل عام 2006، فى إطار التعديلات التى ينقاشها المجلس حاليا لقانون المزايدات والمناقصات.

وقال النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، أن التعامل مع أراضى واضعى اليد قبل 2006 سيكون وفق اللائحة التنفيذية للقانون الجارى تعديله، مشيرا إلى أن التشريع يخاطب أراضى الدولة فقط.

ولفت إلى أن التعامل مع حالات واضعى اليد بعد عام 2006 يقننها القانون رقم 144 الخاص بقواعد واجراءات التصرف فى أملاك الدولة الصادر عام 2014.

وتتضمن التعديلات عدة احكام مستحدثة، منها أسلوب المناقصة ذات المرحلتين لمواجهة الحالات التى يتعذر فيها القبول الفنى الكامل لعروض الشركات المتقدمة لمشروعات تطرحها جهات حكومية.

من ناحية أخرى، وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة على عبد العال، بشكل نهائى على مشروع قانون إعادة الهيكلة، والصلح الواقى، والإفلاس، الذى يتكون من 262 مادة.

وأكدت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن القانون يأتى استمرارا لمنهج الحكومة، فى تقديم حزمة تشريعات تتضمن إصلاحات، مشيرة إلى أن أى نظام اقتصادى ذو كفاءة، يتميز بسهولة الدخول والخروج من السوق، وتوفير الضمانات.

ذكرت فى بيان صحفى أن أحكام الإفلاس كانت دائما مصدرا للتقييم السلبى لمصر، فى مؤشرات أداء الأعمال الدولية، وينتهى ذلك من خلال مشروع القانون الذى بذلت فيه الحكومة جهودًا صادقة وجادة.

أكدت نصر أن القانون يساهم فى تحسين ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية، وبيئة الأعمال والاستثمار، منها تقرير ممارسة الأعمال الذى يصدره البنك الدولى، موضحة أنه يعتمد على فلسفة تبسيط الإجراءات، والعدالة، وحماية التاجر حسن النية والغير.

وذكرت الوزيرة، أن مشروع القانون تضمن عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات، سواء المتعثرة، أو المتوقفة عن الدفع، فى محاولة لإقالتها من عثرتها، وإدخالها سوق العمل مرة أخرى، وتنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق الأطراف.

أشارت إلى استحداث نظام الوساطة، بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية، وتشجيع المشروع المتعثر، أو المتوقف عن الدفع، بما يضمن عدم الزج بصاحبه فى دعاوى قضائية، كما أنه يشجع صغار المستثمرين على الاستمرار فى السوق.

ورحب هانى عاشور، عضو لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين، بإصدار قانون الإفلاس الجديد، بعد غياب أعوام طويلة، وقال أن الاكتفاء بعقوبة الغرامة دون الحبس التى كان منصوص عليها فى القانون القديم، سلاح ذو حدين، ويفتح المجال أمام تهرب بعض رجال الأعمال والمستثمرين من دفع الديون، سواء للأفراد أو الدولة، وهو فى مأمن.

وذكر عاشور أن الغرامة تفتح الباب أمام المصانع والشركات المتعثرة مادياً، والمتوقفة عن ممارسة نشاطها، بسبب مديونياتها لإعلان إفلاسها، ما يعفيها من مستحقات الدولة والعاملين لديها.

وأرجع عاشور قيام الحكومة بالاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط، نتيجة قرارات تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه المصرى، وما نتج عنها من ارتفاع الأسعار، ما أدى إلى تعثر العديد من الشركات والمصانع، وامتد الأمر إلى التوقف التام فى كثير منهم عن ممارسة النشاط، الأمر الذى أدى إلى إصدار قانون الإفلاس بهذا الشكل والاكتفاء بعقوبة الغرامة دون الحبس.

وتابع: «رغم أن القانون الجديد أنشأ إدارة جديدة تحت مسمى إدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية، تختص بمباشرة إجرءات الوساطة، فى طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، إلا أنه اتسم بالغموض فى تطبيقه والإجراءات المتبعة فيه، من آلية التعامل مع المستثمر المفلس، وكيفية الحكم عليه أنه مفلس، والعديد من الأسئلة والمعوقات التى لم نجد لها إجابة إلا بعد تطبيق القانون على أرض الواقع داخل أروقة المحاكم».