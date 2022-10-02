تقنين وإعادة تسعير 220 طلبا لملاك الأراضى بمطروح

علمت «المال» أن اللجنة العليا للبت، انتهت من تقييم وإعادة تسعير 220 طلبا للأراضى والأملاك الموجودة بحوزة المواطنين، خلال الفترة الماضية.

وقالت مصادر مطلعة إن الملفات تتوزع بين مركز النجيلة، والضبعة وبرانى والحمام وسيوة ومطروح، وتتنوع فيها طبيعة الاستغلال للأراضى بين النشاط الزراعى والسكنى، لافتة إلى أن الزراعى يخص الملفات المقدمة فى مركز سيوة وبعض المراكز الأخرى.

وأوضحت المصادر أنه تم إعداد كشوف خاصة بأسماء المواطنين أو الجهات الخاصة التى تم الانتهاء من عرض طلبات تقنينها على اللجنة العليا للبت وتمت الموافقة عليها وتسعيرها طبقا لقانون 144 لسنة 2017 ويتعين على المواطنين الذين وردت أسماؤهم بهذا الكشف سرعة التوجه لإدارة الأملاك بديوان عام محافظة مطروح لاستكمال باقى إجراءات التقنين.

وأشارت المصادر إلى أن عدد الملفات فى مركز سيوة سجل 8 وجميعها زراعية، و5 طلبات من الضبعة، جميعها مبان، والعدد والنشاط نفسيهما فى برانى.

وأوضحت أنه فى مركز النجيلة تمت الموافقة على تقنين 3 ملفات وجميعها مبان، ونحو 90 فى مركز مرسى مطروح، بالإضافة إلى ثلاثة (استغلال زراعي)، فى حين أن عدد الملفات التى تخص مركز العلمين 8 فقط.

ولفتت المصادر إلى أن الملفات التى تخص مركز مدينة الحمام تنقسم إلى جزأين بعضها لنشاط استغلال المبانى ويبلغ عددها نحو 22 فى حين أن التي تندرج تحت نشاط استغلال زراعى تزيد عن 20.

جدير بالذكر، أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اعتمد منذ أيام، قرارات لجنة البت فى طلبات التقنين على أراضى الدولة بمطروح، لتحقيق مزيد من الاستقرار للمواطنين.