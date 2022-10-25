تقنين نقيب الموسيقيين وجود فناني المهرجان.. قرار على الطريق الصحيح أم مخيب للآمال

أصدر مصطفى كامل مؤخرا قرارات حاسمة بخصوص مؤدي المهرجانات وهو إصدار شعب جديدة داخل نقابة الموسيقيين لتضم كل فئات المطربين وتغيير اسم أغنية مهرجانات الى أغنية أداء صوتي تضم كلا من حمو بيكا وعصام صاصا، وإضافة شعبة راب تشمل كلا من عنبة واورتيجا وما شابه ذلك النوع في الغناء.

كذلك أصدر قرارات بشأن ضرورة أن يتواجد مع أي فنان على المسرح 12 عازفا عضوا عاملا بنقابة الموسيقيين ، بالاضافة أن باقي العازفين في الفرقة الموسيقية فهي من حق الفنان أن يكونوا أعضاء منتسبين .

ماجد سرور : قراره بشأن تشغيل 12 عازفا موسيقيا رائعا

قال الموسيقار ماجد سرور للمال إن هؤلاء الفنانين مهمين في السوق منذ فترة ، حيث أن عائد حفلاتهم الغنائية والكثيرة ساهم في زيادة موارد لنقابة الموسيقين ورفع قيمة المعاشات ، لذلك أحب مصطفى كامل ألا يخسر هذه الفئة لكن كلمة مهرجان كانت مرفوضة وسيئة ، لذلك قام بإلغاءها وذلك جيدا .

ولفت الى أن قراره بشأن تشغيل 12 عازفا موسيقيا رائعا عضوا عاملا بنقابة الموسيقيين ، حيث أن ذلك سيخلق فرصة عمل وسيفتح بيوت لهولاء العازفين وذلك رائعا .

وتابع قائلا إنه اشترط ان يكون باقي العازفين موسيقيين حقيقيين وليسوا مجرد موظفين داخل النقابة ويتم وصفهم أنهم موسيقيين ، فقط لأنهم يملكون عضوية بالنقابة كمنتسبين .

كما أن قرارات نقيب الموسيقيين بضرورة إجازة الكلمات التي سيغنيها هؤلاء الفنانين المنضمين لشعبة الأداء الصوتي على المصنفات الفنية الأيام القادمة وفق” سرور “.

ووصف سرور مصطفى كامل أنه بهذه القرارت نقيب” جدع” ، حيث أنه لجأ لمبدأ اختيار ثقافة التعامل بحنكة مع موقف هذه الفئة وتشغيل عازفين وفتح بيوت مصرية والتعامل مع هذه الفئة ” شعبة الأداء الصوتي” التي أصبحت نجوما في المجتمع بذكاء شديد وقرر عدم قطع لقمة عيش هؤلاء الأشخاص .

فارس فهمي : هذه القرارات جاءت مخيبة للآمال حقيقة

في المقابل، أضاف الملحن فارس فهمي أن هذه القرارات جاءت مخيبة للآمال حقيقة ، فللأسف الشديد منح فناني الأداء الصوتي تصريحات من نقابة الموسيقيين ، باعتبار أن الاعتراض عليهم فيما يقدمونه من كلمات سيئة فقط وليس الموسيقى التي يقدمونها لاتعبر عن هويتنا المصرية .

وأشار إلى أن العالم يخاطب بعضه بالموسيقى بدرجة كبيرة ، لافتا إلى أن قرار تشغيل 12 عازفين موسيقيا ليس صائبا ، حيث أن مطربي الأداء الصوتي 4 أشخاص فقط او خمسة هم حمو بيكا وحسن شاكوش وعصام صاصا وعنبة ، متسائلا هل تم حل مشكلة تشغيل باقي العازفين الموسيقيين بالنقابة .

وأكد فهمي أنه كان ينبغي عليه إيقاف هؤلاء الأشخاص تماما عن الغناء ، ولايمكن أن يكونوا صورة مصر في الغناء ، لاسيما أن المطربين الحقيقيين تراجعوا في السوق بسبب سيطرة هذه الفئة على المجال الموسيقي السنين الأخيرة بفن سئ .

أكرم عادل : توجه مصطفى كامل منذ ترشحه لانتخابات نقابة الموسيقيين كان في هذا الاتجاه

بدوره، أوضح الموزع الموسيقي أكرم عادل، أن هذه القرارات لنقيب الموسيقيين الجديد مصطفى كامل ، كانت متوقعة وليس مفاجأة للكثيرين .

فتوجه مصطفى كامل منذ ترشحه لانتخابات نقابة الموسيقيين كان في هذا الاتجاه وفق” عادل “.

ولفت إلى أن ذلك ظهر في كثير من تصريحاته التليفزيونية الإعلامية أنه سيعامل هذه الفئة بشكل جديد مغاير لأسلوب الفنان القدير هاني شاكر نقيب الموسيقيين السابق معهم .

وتابع قائلا أن قرار النقيب بتشغيل عازفين موسيقين ليس جديدا ، فهو قرار قديم صدر في عهد هاني شاكر النقيب السابق ، بعدم تشغيل المطرب لفلاشة على المسرح في أي حفل غنائي وتشغيل العازفين الموسيقيين ، لكن أحب مصطفى كامل أن يصدر هذا القرار القديم بشكل جديد من خلاله فقط ، وهو قرارا جيدا للعازفين الموسيقيين بالطبع .