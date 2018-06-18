تقنية الفيديو تمنح السويد الفوز على كوريا الجنوبية

علي المصري تغلب المنتخب السويدي على نظيره الكوري الجنوبي بهدف دون رد، اليوم الأثنين ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة السادسة لدور المجموعات من منافسات بطولة كأس العالم " روسيا 2018". وسجل هدف اللقاء الوحيد أندرياس جرانكفيست من ركلة جزاء في الدقيقة 65 من زمن اللقاء، أحتسبها حكم اللقاء عبر تقن



علي المصري

تغلب المنتخب السويدي على نظيره الكوري الجنوبي بهدف دون رد، اليوم الأثنين ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة السادسة لدور المجموعات من منافسات بطولة كأس العالم ” روسيا 2018″.

وسجل هدف اللقاء الوحيد أندرياس جرانكفيست من ركلة جزاء في الدقيقة 65 من زمن اللقاء، أحتسبها حكم اللقاء عبر تقنية الفيديو.

وسيواجه المنتخب السويدي نظيره الألماني والكوري الجنوبي مع المكسيكي في الجولة الثانية من البطولة يوم 23 من الشهر الجاري.

بتلك النتيجة يأتي المنتخب السويدي في المركز الثاني بالمجموعة السادسة، خلف منتخب المكسيك المتصدر، فيما يأتي منتخبي ألمانيا وكوريا الجنوبية في المركزين الثالث والرابع علي الترتيب، بدون رصيد من النقاط.