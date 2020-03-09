تقنية الفيديو تلغي هدفًا لأول مرة في الدوري المصري

شهدت مباراة الجونة ضد مضيفه الإسماعيلي الاستخدام الأول لتقنية الفيديو في الدوري المصري الممتاز، خلال المباراة المقامة بين الفريقين على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري المحلي.

التدخل الأول لتقنية الفيديو في تاريخ الدوري المصري، جاء مع الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول في المواجهة التي جمعت الفريقين، وذلك بعد أن سجل أحمد ياسر ريان هدفًا للجونة، ولكن حكم المباراة محمود بسيوني، قرر الرجوع إلى تقنية الفيديو للتأكد من صحة الحكم.

وتوقف اللقاء بعد ذلك لمدة دقيقة قبل أن تقرر تقنية الفيديو أن يتم التأكيد على قرار حكم الراية باحتساب الكرة تسلل، ليكون ذلك هو الاستخدام الأول لتقنية الفيديو في تاريخ الدوري المصري.

ويُعد ظهور تقنية الفيديو خلال مباراة اليوم هو الثاني في تاريخ الدوري المصري، بعد أن حضرت تقنية الفيديو لأول مرة في مباراة إنبي وطلائع الجيش التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ورغم حضور تقنية الفيديو، لكن أحداث المباراة لم تتطلب اللجوء لها في أي لقطة.