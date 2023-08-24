تقليل الاغتراب 2023.. شروط التحويلات بين الكليات والمعاهد

أطلق موقع التنسيق الإلكتروني، اليوم الخميس، مرحلة تقليل الاغتراب 2023 (التحويلات) لاستقبال تحويلات الطلاب من المرحلتين الأولى والثانية لتغيير التوزيع الجغرافي للكليات والتحويل المنظر وغير المناظر بين الكليات للعام الدراسي الجديد 2023/ 2024.

وذلك في حدود النسبة المقررة (10%) التي أعلنت عنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، ومن المقرر أن تستمر هذه المرحلة حتى يوم الاثنين 28/8/2023 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن.

بوابة المال نيوز تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن تفاصيل وشروط تقليل الاغتراب 2023

تقليل الاغتراب 2023.. لا تحويلات ورقية بين الكليات والمعاهد

أعلنت وزارة التعليم العالي ، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي شروط التحويلات بين الكليات والمعاهد العلمية، أن جميع التحويلات إلكترونية ولا يوجد أي تحويلات ورقية في مراحل التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية، وتنقسم مرحلة تقليل الاغتراب إلى 3 تحويلات مختلفة ومن خلال هذا التقرير تستعرض بوابة المال نيوز التفاصيل للتحويل بين الكليات والجامعات 2023.



تقليل الاغتراب 2023.. الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي



سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) من خلال موقع التنسيق الإلكتروني: من هنا.

• أن يكون التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

• أن يكون التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

• أن يكون الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

• يكون التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.

• امكانية التحويل يكون لمرة واحدة فقط لكل طالب او طالبة.

• يحب استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).

• ان تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة



• يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية بأسبقية المجموع .

و أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح من الموقع بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية ، و يتم ارسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.