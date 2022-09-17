تقليل الاغتراب 2022.. تعرف على موقع التنسيق الإلكتروني

يواصل موقع التنسيق الإلكترونى، إتاحة التسجيل أمام طلاب تقليل الاغتراب 2022، ضمن أعمال مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المُرشحين فى المرحلة الثالثة، وكذلك طلاب المرحلتين الأولى والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المُناظر وغير المُناظر، وفى حدود النسبة المُقررة (10%)، وفقًا للطاقة الاستيعابية وتستمر حتى اليوم السبت الموافق 17/9/2022، عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى على شبكة الإنترنت وفقًا للشروط والقواعد المُنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات فى هذا الشأن.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي تقليل الاغتراب 2022.. موقع التنسيق الالكتروني..

تقليل الاغتراب 2022.. موقع التنسيق الإلكتروني

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2022، بحد أدنى 246 درجة فأكثر أي بنسبة 60% لطلاب الشعبة العلمية، و238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05% لطلاب الشعبة الأدبية.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم فتح مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) من خلال موقع التنسيق الالكتروني: www.tansik.egypt.gov.eg أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة 10%، وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 27/8/2022 حتى الأربعاء الموافق 31/8/2022، وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت ووفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة الآتي:

التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى فقط.

لا توجد تحويلات ورقية.

التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).

تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

تقليل الاغتراب 2022.. التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة

ثانيا: التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة:

يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

خطوات تقليل الاغتراب

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.e.

اختيار خدمات تنسيق الثانوية العامة.

اختيار مصدر شهادة الثانوية العامة.

كتابة رقم الجلوس.

كتابة الرقم السري.

البدء في عمليات تقليل الاغتراب.

قواعد تقليل الاغتراب

وحدد موقع التنسيق الإلكتروني قواعد تقليل الاغتراب، موضحاً أن الغرض الأساسي من تحويل الطالب هو تقليل اغترابه، بحيث يلتحق بكلية في المنطقة «أ» وليس الغرض من التحويل تغيير رأي الطالب وإعادة ترشيحه في موقع آخر.