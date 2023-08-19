تقليل الاغتراب.. ضوابط وشروط وموعد تقديم طلاب المرحلتين الأولى والثانية

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح تحويلات تقليل الاغتراب أمام الطلاب عقب إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق، حيث يبحث طلاب الثانوية العامة 2023، عن موعد فتح باب تقليل الاغتراب لهذا العام لاسيما وانه سيتم فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية معًا، وتعلن النتيجة في حدود النسبة المقررة، وهي 10% وفقًا للطاقة الاستيعابية للكلية المراد التحويل إليها، وتكون فى إطار المنطقة الجغرافية (أ) والتحويل لمرة واحدة فقط ولا يوجد تحويل ثلاثى، وبعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة، يتم فتح باب التحويلات للمرحلة الثالثة بنفس القواعد.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن موعد تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية لطلاب القانوية العامة 2023 والضوابط والشروط

تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.. تأني عند كتابة الرغبات

وجاءت قواعد وطريقة تسجيل الرغبات الثانوية العامة 2023 لتنسيق المرحلة الثانية كتالي:

• يجب التأني عند كتابة الرغبات، وكتابة كافة فروع الكليات التي يرغب الطالب في الالتحاق بها.

• ضرورة الحفاظ على الرقم السري الخاص بتسجيل الرغبات، وعدم اطلاع أي شخص عليه.

• يجب الحذر من الكيانات الوهمية، وضرورة الالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع التنسيق

-يتم كتابة الرغبات عن طريق شبكة الإنترنت “التنسيق الإلكتروني” خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.Tansik.Egypt.gov.eg

يمكن للطالب الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

عدد الرغبات المتاحة للطالب على الموقع يبلغ 75 رغبة.

ترتيب الرغبات.. اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول

• يتم ترتيب الرغبات وفقًا للآتي:

إما بقطاعات التخصص المسموح به لشعبة الطالب أو بالجامعات، وفقًا لرغبة الطالب فى الالتحاق بالكلية أو المعهد الذى يريد الالتحاق به، وكذلك طبقًا لقوائم التوزيع الجغرافي المتدرج، والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب. يجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول، قبل الاختيار في النطاق الجغرافي التالي له، ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر، بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

• يمكن للطالب طباعة الرغبات التي قام بإدخالها، والحصول على إيصال برقم محدد، مؤرخ بتاريخ وساعة التقديم، أو الاحتفاظ بنسخة من رغبات الطالب على حاسبه الشخصي؛ حتى يمكنه الرجوع إليها وقت الحاجة.

يمكن للطالب تعديل رغباته عدة مرات، ويتم تنسيق الطالب وفقًا لآخِر تعديل قام به على الموقع، حيث يحتفظ الموقع بآخر تعديل قام به الطالب.

• يقوم الطالب بالدخول مرة أخرى على الموقع؛ لمعرفة الكلية المرشح لها، وطباعة بطاقة الترشيح، وذلك فى ضوء الحد الأدنى المعلن عنه فى كل مرحلة من مراحل التنسيق المختلفة، وذلك بعد إعلان نتيجة التنسيق.

تختلف الحدود الدنيا للقبول بالكليات أو المعاهد طبقًا للشعب العلمية والأدبية.

• يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، وطباعة بطاقة الترشيح المتضمنة الكلية المرشح لها، وذلك عقب انتهاء مرحلة التحويلات، حيث تعتبر بطاقة الترشيح نهائية.

• لا يحق للطالب ترشحه مرة أخرى بعد إعلان نتيجة التنسيق، وحصوله على بطاقة الترشيح النهائية.

-يتم فتح تحويلات تقليل الاغتراب أمام الطلاب عقب إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق، حيث يتم فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية معًا، وتعلن النتيجة في حدود النسبة المقررة، وهي 10% وفقًا للطاقة الاستيعابية للكلية المراد التحويل إليها، وتكون فى إطار المنطقة الجغرافية (أ) والتحويل لمرة واحدة فقط ولا يوجد تحويل ثلاثى، وبعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة، يتم فتح باب التحويلات للمرحلة الثالثة بنفس القواعد.

• لا يحق للطالب دخول تنسيق هذا العام، إذا لم يتمكن من دخول تنسيق العام الماضي.

تقليل الاغتراب.. نظام يسمح لطلاب الثانوية التحويل بيت الكليات

فوجئ بعض الطلاب بكليات تبعد عن مسكنهم بكيلوات الأمتار، بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، مما أثار قلق الاهالى حول إغتراب أبنائهم في محافظات بعيدة، ولكن تقليل الاغتراب هو نظام يسمح لطلاب الثانوية العامة التحويل من كليات تبعد عن مسكنهم إلى كليات تقرب محيطهم الجغرافى، ويتم التقديم إليه إلكترونيًا فور الإنتهاء من تنسيق المرحة الثانية 2023، وتعلن النتيجة في حدود النسبة المقررة، وهي 10% وفقًا للطاقة الاستيعابية للكلية المراد التحويل إليها.