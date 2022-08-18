تقليل الاغتراب.. شروط وقواعد المجلس الأعلى للجامعات للتحويل بين الكليات

زادت معدلات البحث على جوجل في الساعات القليلة الماضية عن تقليل الاغتراب بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، حيث من المقرر أن يتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب عقب إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق، حيث أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات العام الجامعي الجديد 2022-2023، الأربعاء الماضى، والحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد.

بوابة «المال نيوز» تستعرض للطلبة وأولياء الأمور شروط وقواعد المجلس الأعلي للجامعات 2022 للتحويل بين الكليات من خلال التقرير التالي..

تقليل الاغتراب.. شروط وقواعد المجلس الأعلي للجامعات 2022

أصدر المجلس الأعلي للجامعات لعام 2022 عددا من الشروط والقواعد المنظمة لـ تقليل الاغتراب والتحويل بين الكليات، كالتالى:

1- التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع، والنسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات.

2- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.

3- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

4- التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

5- لا توجد تحويلات ورقية.

6- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

7- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

8- تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب.

تقليل الاغتراب.. فتح باب التحويلات للمرحلتين الأولى والثانية معًا

كما أعلن الوزير، انطلاق تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات اليوم الخميس، بحد أدنى 60% للشعبة العلمية، و58.5% للشعبة الأدبية.

يذكر أنه يتم فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية معًا، وتعلن النتيجة في حدود النسبة المقررة، وهي 10% وفقا للطاقة الاستيعابية للكلية المراد التحويل إليها، وتكون فى إطار المنطقة الجغرافية (أ) والتحويل لمرة واحدة فقط ولا يوجد تحويل ثلاثى، وبعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة، يتم فتح باب التحويلات للمرحلة الثالثة بنفس القواعد.