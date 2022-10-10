تقليل الاغتراب جامعة الازهر 2022.. قواعد التحويل بين الكليات

يحاول الآلاف من طلاب جامعة الأزهر لعمل طلب تقليل الاغتراب جامعة الازهر 2022 وقررت جامعة الأزهر، فتح باب تقليل الاغتراب لجميع الطالبات المستجدات بدءا من أمس يوم الأحد الموافق 9 من شهر أكتوبر الجاري، وإلى يوم الإثنين الموافق يوم 17 من ذات الشهر، تقليل الاغتراب جامعة الازهر 2022.

رابط التحويل بين كليات الأزهر 2022

أوضحت جامعة الأزهر أنه يتاح للطلاب في الموعد المشار إليه أن يدخلوا على هذا الرابط (من هنا) وتعديل جميع الرغبات طبقا للمجموع الكلي للتلميذ ومنطقته الجغرافية، وذلك بشرط أن سيكون حاصلاً على الحد الأدنى في القبول بالكلية الذي يتمنى في التحويل إليها، وكذلك طباعة بطاقة الترشيح عقب قبول الطلب.

قواعد التحويل بين الكليات

وأعلنت جامعة الأزهر المصرية قواعد التحويل للطلبة كما يأتي:

ويكون تحويل الطلبة بين كافة الكليات أو الشعب المتناظرة فقط بداخل المنطقة الجغرافية بدون التقيد بالحد الأدنى لتقليل الاغتراب.

ويكون تحويل الطلبة بين الكليات أو الشعب المتناظرة فقط بخارج المنطقة الجغرافية بدون التقيد للحد الأدنى و يشترط إرفاق ما يثبت التغيير لمحل الإقامة لتقليل الاغتراب.

ويكون تحويل الطلبة بين الكليات أو الشعب غير المتناظرة فقط بداخل المنطقة الجغرافية وذلك بشرط استيفاء للحد الأدنى وكذلك التوزيع الجغرافي وذلك فيما عدا كافة الكليات أو الشعب التي يكون لها اختبارات قبول وذلك مع مراعاة الشروط المؤهلة للكلية أو الشعب التي لها شروط تكون مؤهلة تقليلًا للاغتراب.

و تختلف الشروط التي يتم من خلالها التقديم على تقليل الاغتراب بالنسبة لطلاب الثانوية الازهرية سواء كانوا من الطالبات أو الطلاب، فبالنسبة للطالبات يجب أن يكون مرفق مع طلب تقليل الاغتراب ما يثبت تغير محل اقامة الطالبة و ولي الامر، و ان يكون هناك تناظر بين الكليات التي يتم تقليل الاغتراب اليها مع الموقع الجغرافي، و من الكليات التي لا يمكن تقليل الاغتراب اليها بالنسبة للطالبات هي كليات الطب و الصيدلة و المعاهد و الكليات التي يجب فيها الخوض الي اختبارات القدرات.

شروط تقليل الاغتراب للطلاب الذكور

أن يكون تقليل الاغتراب الذي يتم من خلال الطالب يوجد به تناظر بين الموقع الجغرافي له و بين الكلية التي يرغب في الالتحاق بها من خلال تقليل الاغترابن و ان يتم ارفاق الرقم القومي الخاص بالطالب أو ولي أمره و معه الموقع الجغرافي الذي يقيم فيه، و من الكليات التي لم يتم فيها تقليل اغتراب بالنسبة للطلاب الذكور هي كليات الطب و الصيدلة و الهندسة و الزراعة و الاسنان و العلوم و الهندسة الزراعية، و الكليات و المعاهد التي بها شروط اختبار القدرات الخاصة

رسوم تقليل اغتراب جامعة الازهر 2022

يجب على الطالب بعد ظهور التيجة على الموقع الخاص بخدمة تقليل الاغتراب القيام بدفع الرسوم المحققة لتقليل الاغتراب و تعد قيمتها 210 جنيها.