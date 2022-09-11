تقليل الاغتراب تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. النجاح في اختبارات القدرات

في الوقت الذي تظهر فيه نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022، تنطلق بعد ذلك مرحلة تقليل الاغتراب تنسيق المرحلة الثالثة 2022.

ويترقب الطلاب فتح باب تقليل الاغتراب.. تنسيق المرحلة الثالثة 2022، بالتزامن مع موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022، المقرر له أن يبدأ مباشرة عقب الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022، وبدء موقع التنسيق أعمال ترشيح الطلاب وفقا لدرجاتهم على الكليات والمعاهد للعام الدراسي 2022-2023.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال السطور التالية مرحلة تقليل الاغتراب.. تنسيق المرحلة الثالثة 2022.

تقليل الاغتراب.. تنسيق المرحلة الثالثة 2022

يتم التقديم لـ تقليل اغتراب المرحلة الثالثة 2022 من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنا https://tansik.digital.gov.eg/application/.

الضغط على تنسيق الثانوية العامة واختار منها تقليل اغتراب المرحلة الثالثة 2022.

وتظهر نتيجة تقليل اغتراب المرحلة الثالثة 2022 من خلال الموقع ذاته.

تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2022.. استيفاء باقي قواعد القبول بالكلية

ينقسم تقليل اغتراب المرحلة الثالثة 2022 إلى نوعين تحويل مناظر وتحويل غير مناظر، ويساعد تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2022 المناطر الطالب الذي تم ترشيحه في عملية تنسيق المرحلة الثالثة 2022 في كلية ما خارج أو داخل منطقته الجغرافية «أ»، بالتقدم للتحويل إلى كلية غيرة مناظرة في منطقته الجغرافية «أ» بشرط ضرورة ما يأتي:

حصول الطالب على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها «انتظام/ انتساب» من أجل استيفاء شروط تقليل اغتراب المرحلة الثالثة 2022.

كما يشترط استيفاء باقي قواعد القبول بالكلية مثل النجاح في اختبارات القدرات – إن وجد.

تقليل الاغتراب 2023.. الحد لمجموع الدرجات

يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية تنسيق المرحلة الثالثة 2022 في كلية ما خارج منطقته الجغرافية «أ»، بالتقدم للتحويل إلى كلية مناظرة كـ تقليل اغتراب في منطقته «أ» فقط وبغض النظر عن الحد لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها.

تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة.. أكثر من كلية مناظرة في النطاق الجغرافي «أ»

في حالة وجود أكثر من كلية مناظرة في النطاق الجغرافي «أ» يسمح للطالب الذي رشح لكلية ما خارج هذا النطاق بالتحويل للكلية المناظرة ذات الحد الأدنى الأقل في منطقته الجغرافية «أ».

وعلى سبيل المثال في القاهرة الكبرى خمس كليات للهندسة «القاهرة، عين شمس، حلوان، المطرية، شبرا»، وكان الحد الأدنى للقبول «392، 391، 390، 388، 387» درجة على التوالي يسمح فقط بالتحويل المناظر للكلية الأقل في الحد الأدنى.

تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2022

وكان مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد المصرية أوضح، عبر موقعه الإلكتروني، أن الغرض الأساسي من تحويل الطالب- بعد ترشيحه عن طريق مكتب التنسيق- هو تقليل اغتراب الطالب، وليس الغرض من تقليل اغتراب المرحلة الثالثة 2022 تغيير رأي الطالب وإعادة ترشيحه في موقع آخر.