تقليل الاغتراب المرحلة الأولى.. «الضوابط وموعد التقدم»

التقدم لإجراء تحويلات تقليل الاغتراب ووفقاً للشروط والقواعد المنظمة من المجلس الأعلى للجامعات

تفتح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، باب تحويلات تقليل الاغتراب المرحلة الأولي، في تنسيق الجامعات عقب إعلان نتيجة المرحلة الثانية.

تقليل الاغتراب المرحلة الأولي

وتبدأ غدا المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2021، لعدد 243 ألف طالب بالشعبتبن العلمية والأدبية، وتستمر مدة 5 أيام.

موعد بدء تحويلات تقليل الاغتراب المرحلة الأولي

ويتم إعلان نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات بعد حوالي 3 أيام من انتهاء معلقة اختيار الرغبات.

ويعقب إعلان نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات، فتح باب التحويلات تقليل الاغتراب مباشرة.

رابط التقديم في تحويلات تقليل الاغتراب

ويتم التقدم للتحويل في تقليل الاغتراب عبر الرابط الإلكتروني التالي : www.tansik.egypt.gov.eg.

ضوابط تقليل الاغتراب

ويتم التقدم لإجراء تحويلات تقليل الاغتراب ووفقاً للشروط والقواعد المنظمة من المجلس الأعلى للجامعات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر.

وذلك فى حدود النسبة المقررة (10%)، طبقا للضوابط الآتية:

التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع .

التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي .

التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط .

لا توجد تحويلات ورقية .

التحويل يكون لمرة واحدة فقط .

استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجرت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).

تكون المفاضلة بين الطلاب علي اساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة

يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل الالكتروني فقط إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر.

ويشترط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

لا توجد تحويلات ورقية.

في جميع الحالات السابقة يكون تحويل الطالب لمرة واحدة فقط .

جدير بالذكر أن الحد الأدني للقبول بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات يبلغ 254.5 درجة للشعبة العلمية ، بما يعادل 62.07%.

ويبلغ الحد الأدني من تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الشعبة الأدبية 238 درجة، بما يعادل 58%.