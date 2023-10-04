تقليل الاستيراد وحل معوقات الصناعة وتوقف رخص البناء أولويات اللجان الاقتصادية بـ«النواب»

كشفت قيادات اللجان الاقتصادية بمجلس النواب عن أولوياتها خلال الفترة المقبلة، والتى تضم عدة ملفات مهمة، منها حل مشكلات المصنعين، وتقليل الاستيراد، وزيادة الصادرات، بالإضافة إلى تعديل قانون «المشروعات الصغيرة والمتوسطة» ليواكب الظروف الحالية، إلى جانب حسم أزمة توقف رخص البناء، والإيجار القديم للوحدات السكنية، ومشكلات قانون التصالح فى مخالفات البناء.

يشار إلى أن الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، شهدت أمس الثلاثاء إعلان نتائج انتخابات اللجان النوعية بالمجلس، والتى لم تسفر إلا عن تغيير محدود فى رئاسة بعضها، وهى «الإسكان» التى ترأسها محمد الفيومي؛ وطلعت السويدى لـ«الطاقة»، ومحمد السلاب لـ«الصناعة»، إلى جانب «الشئون العربية» التى تولاها النائب أحمد أباظة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية، أن هناك عددا من التشريعات المهمة على رأس الأولويات، تتضمن مشروعات قوانين تمت إحالتها خلال دور الانعقاد الجاري، بالإضافة للموجودة داخل اللجنة بالفعل.

وأوضح سليمان فى تصريحات لـ«المال» أن اللجنة لديها 6 مشروعات بقوانين حالياً، هي: «لجنة تعزيز النزاهة والشفافية بالشركات»، بالإضافة إلى «تعديل بعض أحكام سجل المستوردين»، و«تعديلات قانون تنظيم منح حقوق امتياز العلامات التجارية»، و«التأمين الموحد».

وأوضح أن أولويات اللجنة تتضمن أيضا «تعديلات قانون نقابة التجاريين» و«قانون سوق رأس المال الخاص بشهادات الكربون»، مشيرا إلى أن اللجنة ستركز على ما لديها من مشروعات بالإضافة الى استكمال دورها الرقابى المنوطة به.

وأكد محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، أن الأخيرة بصدد وضع أجندتها التشريعية وخطة عملها الأحد المقبل، لتركز عليها خلال دور الانعقاد الجاري، مشيراً إلى أن هناك عددا من التشريعات المهمة التى تتصدر أولوياتها، ومنها مشروع قانون الرقم القومى للعقارات، الذى يهدف إلى حصر الثروة العقارية لتيسير تسجيلها.

وأشار فى تصريحات لـ«المال» إلى أن اللجنة بصدد فتح ملف «الإيجار القديم للوحدات السكنية»، بالإضافة إلى تعديلات قانونى «التصالح فى مخالفات البناء» و«البناء»، موضحًا أنه رغم سخونة تلك الملفات لكنها ضروية للغاية خلال تلك الفترة للقضاء على مشكلة الرخص المتوقفة، ومعوقات التصالح.

فيما أكد النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بالمجلس، أنها ستركز خلال دور الانعقاد الجارى على حل مشكلات المصنعين وإزالة المعوقات التى يواجهونها، إلى جانب زيادة الصادرات وتقليل الاستيراد، مضيفاً أن اللجنة تهتم باستكمال ما سبق أن ناقشته خلال دور الانعقاد المنقضى من تشريعات وأدوات رقابية، وعلى رأسه مشروع قانون الصناعة الموحد.

وقال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنه سيتم استكمال مناقشة مشروعى «قانون عربات الطعام المتنقلة» و«تعديلات قانون المشروعات»، عقب قياس أثره التشريعي، لتعديله بما يتواكب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية.