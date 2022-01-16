«تقلها دهب».. بطولات الرياضيين تعود إلى الدراما المصرية

لأول مرة في الدراما المصرية منذ سنوات يتم طرح مسلسلات تناقش حياة أبطال رياضيين والصعوبات التي يواجهونها في سبيل تحقيق أحلامهم بالفوز ببطولات عديدة ورفع اسم بلادهم وتشريفها، ومن هذه المسلسلات “تقلها دهب” وهي حكاية ضمن العمل الناجح مؤخرا “إلا أنا” للكاتب يسري الفخراني ويعرض على شاشة “أون”.

وقامت ببطولة القصة الفنانة هند عبد الحليم التي تجسد شخصية البطلة المصرية فريال أشرف التي حققت نجاحا رياضيا مؤخرا.

أماني ضرغام: هذه النوعية من الدراما تساهم في الارتقاء بذوق وأخلاق أولادنا

قالت المؤلفة أماني ضرغام إن تقديم نماذج مشرفة في الدراما المصرية هذه الفترة لشبابنا شيئ مميز ولم يحدث من قبل في أي عمل درامي أن يقدم صناع مسلسل نموذج لبطل رياضي مصري ويتم مناقشة قصة حياته وكيف وصل لهذا النجاح مثل قصة البطلة المصرية فريال أشرف في مسلسل “تقلها دهب”.

وأكدت لـ”المال” أن هذه النوعية من الدراما تساهم في الارتقاء بذوق وأخلاق أولادنا، وتجعلهم يشعرون أنهم يرغبون في ممارسة الرياضة والذهاب للنادي الرياضي بعد مشاهدة هذه القصص والنماذج الناجحة في عالم الرياضة لأول مرة في مسلسل تليفزيوني.

وتمنت أن تقدم الدراما التلفزيونية في العام القادم 2022 مزيد من هذه النوعية من القصص الدرامية للجمهور للمشاهدين.

محمود قاسم: شيئ طبيعي أن نرى هذه النماذج الرياضية الناجحة والتي شرفت بلادنا

وقال الناقد الفني محمود قاسم، إن هذه القصص الدرامية قدمت في الأربعينات في بعض الأفلام السينمائية ثم اختفت تلك النوعية مثل فيلم “العالمي” بطولة يوسف الشريف وكان يناقش قصة حياة أحد أبطال الرياضة خاصة كرة القدم في ذلك الوقت.

وأردف: ذلك شيئ طبيعي أن نرى هذه النماذج الرياضية الناجحة والتي شرفت بلادنا في المحافل الدولية على الشاشة، بدلا من أن نصدر لشبابنا نماذج وقدوة سيئة من الأفضل أن يشاهدوا نماذج وقدوة حسنة يحتذى بها في حياتهم ومبادئهم وأخلاقهم.

ولفت إلى أن أي عمل درامي يقدم قصة حياة شخصية ناجحة سواء في الرياضة أو غيرها من المجالات الحياتية المختلفة، الجمهور سيرحب به ويقبل عليه لاسيما لو كان مقدما بصيغة احترافية وبشكل جيد من حيث السيناريو والقصة والإخراج ويقدمه ممثلون جيدون.