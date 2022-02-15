تقلبات جوية عنيفة..الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة من الجمعة إلى الأحد

حذرت الهيئة العامة الأرصاد الجوية، تعرض البلاد في الفترة من يوم الجمعة وحتي الأحد من تقلبات جوية عنيفة، و انخفاض فى درجات الحرارة ، تصل بين 4 لـ 5 درجات، بحسب الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة.

وأضافت مدير مركز الاستشعار بالارصاد الجوية، أنه بداية من يوم الأثنين سوف تتحسن الأحوال الجوية بشكل تدريجي.

ولفتت إلى أن الهيئة العامة للأرصاد ستعلن كل يوم مناطق سقوط الأمطار، ولكن على المواطنين توخى الحذر بداية من يوم الجمعة المقبلة.

ولفتت إلى أن درجات الحرارة كانت مستقرة خلال الأسبوع الماضي، وكان هناك اعتدال في درجة الحرارة “بداية من يوم الجمعة المقبل وحتى الأحد المقبل سيكون هناك حالة من عدم الاستقرار في الاحوال الجوية”.

وتابعت إيمان شاكر :” الاخدود العلوي هو منخفض جوي في طبقات الجو العليا وهو منخفض جوي متعمق وعلى سطح الأرض هناك منخفض قادم من البحر الأحمر وآخر قادم من البحر المتوسط “.

وأضافت: “تلاقي المنخفضين مع الأخدود العلوي يتسبب في حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ويكون هناك فرق في درجات الحرارة بين سطح الأرض وطبقات الجو العليا”.

ولفتت ايمان شاكر: “سيكون هناك سحب وأمطار متفاوتة الشدة على مختلف أنحاء الجمهورية، وسيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة حيث تسجل القاهرة يوم السبت المقبل 15 درجة مئوية”.

وتتوقع الأرصاد، أن تسجل القاهرة الكبرى غدا الاربعاء درجة حرارة 20 درجة مئوية، السواحل الشمالية 17 درجة مئوية،شمال الصعيد 21 درجة مئوية ،جنوب الصعيد 26 درجة مئوية.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في سوهاج 22 للعظمي و 8 للصغري، واسيوط 21 للعظمى و 7 للصغري.

كما تضطرب حالة البحر الاحمر غدا بارتفاع أمواج يصل الي 3 امتار، فيما تتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف الي معتدل بارتفاع أمواج ١.٥ متر.