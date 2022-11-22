«تقطيعه بمنشار وساطور».. كشف لغز العثور على أشلاء آدمية في القاهرة

توصلت أجهزة البحث الجنائي إلى كشف لغز العثور على أشلاء لجثة شخص في محافظة القاهرة عقب تقطيعه لأجزاء باستخدام منشار وساطور، وتمكنت من تحديد المتهمين والقبض عليهما.

كان قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة ، قد تلقى بلاغًا من الأهالي بالعثور على أشلاء لجثة بأحد الشوارع.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، وبالاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، أمكن تحديد هوية المجني عليه.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة، شخص -له معلومات جنائية- بمساعدة قائد مركبة “توك توك”، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس.

كما أمكن العثور على باقي الجثمان كاملًا بأعلى أسطح أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبه إصابات عبارة عن جرح قطعي وكسور بالرأس والجمجمة وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم ، وعُثر بجواره على “منشار وساطور”.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترف أحدهما بارتكاب الواقعة وذلك لوجود خلافات بينه والمجني عليه، واستدرجه واعتدى عليه بالضرب على رأسه باستخدام قطعة خشبية التي أودت بحياته أثناء تواجدهما بمحل العثور على الجثمان وتقطيع الأجزاء المعثور عليها، ونقلها بمساعدة المتهم الثاني بقصد التخلص من الجثمان على أجزاء للحيلولة دون ضبطه.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.