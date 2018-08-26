تقسيم سيجوارت لكيانين إحداهما لإنتاج فلنكات للسكك الحديدية

■ الرشيدى: ندرس الاستغلال الأمثل للأصول.. ولن نستغنى عن أى عامل شريف عمر وعصام عميرة: تعاقدت الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية «سيجوارت» مع شركة بريميير للاستشارات المالية، لتولى الأخيرة مهام المستشار المالى لتقسيم الأولى إلى شركتين، وإعادة الهيكلة المالية وال

■ الرشيدى: ندرس الاستغلال الأمثل للأصول.. ولن نستغنى عن أى عامل



شريف عمر وعصام عميرة:



تعاقدت الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية «سيجوارت» مع شركة بريميير للاستشارات المالية، لتولى الأخيرة مهام المستشار المالى لتقسيم الأولى إلى شركتين، وإعادة الهيكلة المالية والإدارية، وإمكانية وضع خطة للتطوير.

وقالت مصادر مقربة من سيجوارت إن بريميير أنهت دراسة تقسيم الشركة، والتى شملت فصل الأصول والأراضى غير المستغلة عن خطوط الإنتاج فى شركتين منفصلتين.

وأشارت المصادر لـ«المال» إلى أن أحد الكيانين الجديدين يضم أحد مصانعها، والذى دخلت به فى شراكة مع كيان إيطالى متخصص لإنتاج فلنكات النقل بتكنولوجيا متطورة وبعدد عمالة أقل، يضمن لها الحصول على ربحية جيدة، ويقلل من التكاليف.

وتابعت: «فيما ستمتلك الشركة الثانية كامل الأصول والأراضى غير المستغلة فى شبرا والمعصرة، وستضم النسبة الاكبر من العمالة التابعة لسيجوارت».

وأوضحت المصادر أن الهدف من الانقسام يتمثل فى الحد من الخسائر والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وتقليل الاعتماد على العمالة غير المدربة، وزيادة الطاقة الإنتاجية، والتحول للربحية، وتستهدف الشركة المنقسمة استغلال الأصول العقارية.

يأتى ذلك فى ضوء الإستراتيجية الجديدة التى تتبانها وزارة قطاع الأعمال حاليا، بقيادة الوزير هشام توفيق لدفع الشركات التابعة لدراسة وبحث إمكانيات التطوير والهيكلة، عن طريق التعاقد مع شركات الاستشارات المالية لبحث أفضل الإمكانيات الاستثمارية واستغلال الأصول المهجورة وغير المستغلة وإعادة إحياء تلك الشركات.

من جانبه، قال وليد الرشيدى، نائب رئيس الشركة القابضة، إن دراسة تطوير الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية «سيجوارت» ستعرض على الشركة مطلع سبتمبر، لافتا إلى أن أرض شبرا والمعصرة سيتم استخدامها فى تسوية جزء من المديونية مع الشركة القابضة، على أن يتم طرح جزء آخر يطرح للاستثمار والبيع للاستغلال الأمثل.

وتابع: إنه تمت تسوية موقف مديونية الشركة للتأمينات، وأنها ملتزمة بسداد الأقساط، وأن مديونية بنك الاستثمار ستتولى القابضة سدادها، لافتا إلى أن وضع العمالة مستقر ولم يتم نقل أو الاستغناء عن أى عامل.

وأشار إلى أن خطة التطوير تشمل خط إنتاج فلنكات جديدا يعمل بعشرة أضعاف التركيب الطبيعى، بخلاف قطار تركيبات جديد وعربات.

وتصنع سجوارت المواسير، والمواسير الفخار التى تستخدم لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى واستصلاح الأراضى، بخلاف الفلنكات الخرسانية المسلحة سواء سابقة الإجهاد أو ذات القطعتين لتسهم بها فى تطوير خطوط السكك الحديدية وشبكة خطوط مترو الأنفاق، وتقع مصانعها فى منطقتى المعصرة وشبرا بالقاهرة، وتكبدت خسائر بنحو 700 مليون جنيه منها 103.2 مليون العام المالى 2016-2017.

وتمتلك «سيجوارت» ما يقرب من 113 فدانًا، وقيراطًا واحدًا، و7 أسهم، موزعة على القطاعات الثلاثة، بواقع 37 فدانًا و13 سهمًا بقطاع غرب المعصرة، و62 فدانًا، و12 قيراطًا بقطاع شرق المعصرة، و13 فدانًا و12 قيراطًا و18 سهمًا بشبرا الخيمة.