تقسيط المنتجات يقلل فقد العملاء

يعد شراء المنتجات بالتقسيط من أبرز الأشياء التى عرفها المجتمع المصرى، ومؤخرا اﻧـﺘـﺸـﺮ ﻓـى ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ، واﻣﺘﺪ إﻟﻰ ﻧﺸﺎط «اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت» ﻋﺒﺮ اﻟﺴﻤﺎح لحاملى الوثائق ﺑﺎﻟﺴﺪاد ﺑﺸﻴﻜﺎت آﺟﻠﺔ.

وأوضح خبراء تأمينيون أن الشركات ربما اﺿﻄﺮت إﻟﻰ ذلك اﻟﺤﻞ ﻓﻰ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻟﻠﺘﻴﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻼء اﻷﻓﺮاد، ﻓﻰ ﻓﺮع «اﻟﺴﻴﺎرات» ﻓﻰ ﻇﻞ ارﺗﻔﺎع ﻗﻴﻤﺔ أﻗﺴﺎﻃﻬﺎ؛ إذ ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ أﺳﻌﺎر الطرازات المختلفة ﺧﻼل 2021 و2022 إثر أزمات اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ومن ثم لجأ العملاء لحلول التقسيط، لعدم الوفاء دﻓﻌﺔ واﺣﺪة، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻘﺴﻂ.

وأشار الخبراء إلى أن أن ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻤﻼء قد يملكون ﺑﻄﺎﻗﺎت اﺋﺘﻤﺎن ليتمكنوا من الاستفادة بمزايا دﻓﻊ اﻟﻘﺴﻂ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣـﺮة واﺣﺪة ﺛﻢ ﺳﺪاده ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺎت ﻟﻤﺪة 6 ﺷﻬﻮر ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺼﺪر ﻟﻠﺒﻄﺎﻗﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ.

واﻣﺘﺪ التقسيط كذلك إلى “اﻟﻄﺒﻰ” ﺧﺎﺻﺔ اﻟـﻔـﺮدى إﻻ أﻧـﻪ أﻗـﻞ ﺣـﺪة ﻣﻦ “اﻟﺴﻴﺎرات”، موضحين أن هناك ﻀﻮاﺑﻂ لتلك العملية، ﺗﺸﻤﻞ وﺟﻮد ﻣﻠﺤﻖ ﺿﻤﻦ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺪاد ﻋﻠﻰ دﻓـﻌـﺎت ﺑﺸﻴﻜﺎت آﺟـﻠـﺔ، وأن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﻗﺪاﻣﻰ اﻟﻌﻤﻼء وأن ﺗﺘﻌﺪى ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻘﺴﻂ ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌﻴﻦ اﻟـﺤـﺼـﻮل ﻋـﻠـﻰ ﻣـﻮاﻓـﻘـﺔ هيئة اﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

وأرﺟﻊ الخبراء ﻟﺠﻮء ﺷﺮﻛﺎت اﻟـﺘـﺄﻣـﻴـﻦ إﻟـﻰ اﻟﺘﻘﺴﻴﻂ ﺤﻔﺎظا ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ اﻷﻓﺮاد واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت، وﻟﺘﺠﻨﺐ إﻟﻐﺎء اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ أو ﻋﺪم ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻟﻬﺎ، وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء ﻓﻰ ﻇﻞ ارﺗـﻔـﺎع اﻟﺘﻀﺨﻢ واﻧﺨﻔﺎض اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ، فاﻟﺘﻘﺴﻴﻂ وإن أﺛﺮ سلبا ﻋﻠﻰ اﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات ﺷـﺮﻛـﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ؛ إذ إن اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺎت يحرم الأخيرة ﻣﻦ ﻋﻮاﺋﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻘﺴﻂ ﻛﺎﻣﻠﺔ، بما ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ، إﻻ أن ذﻟﻚ يعد خسارة جزئية بدلا من فقدان العملاء الذين فرضت عليهم الأزمات التخلى عن الأقساط.

ووفقا لبيانات رسمية صادرة عن هيئة الرقابة المالية سجل عدد العملاء المستخدمين لكافة السلع بنظام الشراء بالأقساط خلال الربع الأخير من العام 2022 نحو 410 آلاف مستهلك بقيمة إجمالية 5.58 مليار جنيه، فى الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر.

ومنذ بداية 2023 وحتى أبريل الماضى قفز عدد المواطنين المتعاملين بنظام الشراء بالتقسيط بنسبة %100 إذ ارتفع بمقدار حوالى 500 ألف مستهلك ليصل إلى 910 آلاف بقيمة إجمالية تصل إلى أكثر من 9 مليارات جنيه، وما يفوق 500 مليون دولار وبنسبة زيادة %64 مقارنة بالربع الأخير من عام 2022.

اعتماد أكثر من طريقة للدفع

قال أحمد إبراهيم خبير التأمين الاستشارى إن تطور أسلوب نظام بيع التأمين بالآجل نتيجة أننا نعيش فى عصر ازدادت فيه الاحتياجات الاستهلاكية وتعددت أنواع المنتجات بشكل واسِع وارتفع الاهتمام بتوسيع النشاطات الاقتصادية وتزايدت المنافسة بين الشركات فى استخدام وتقديم أفضل الخدمات لجذب المستهلكين.

وبيّن إبراهيم أن نظام بيع التأمين على الممتلكات بالتقسيط يوفر حاجة المشترى عندما لا يكون قادرا على الشراء نقدا ودفع ثمن الوثائق كاملا، مع مرونة السداد على مدة زمنية يحددها العميل مع الشركات، مما يدعو إلى إقبال بعض الشركات على استخدام أسلوب التقسيط كواحد من أساليب بيع منتجات التأمين التى تجذب شريحة معينة من العملاء.

وأوضح أن بعض العملاء قد يستخدم نظام شراء تأمين الممتلكات بالتقسيط بأسلوب يضر بوضعهم المالي، ويزيد من ضغوط الديون عليهم، وقد يضطر المشترى إلى دفع ثمن أعلى من الثمن المعتاد.

واقترح على المؤسسات استخدم نظام مبيعات سحابى يعمل باستخدام الإنترنت، حتى تتمكن شركات التأمين مِن متابعة وإدارة جميع الوثائق المتعلقة بالنظام الآجل، وسرعان ما يلاحظ الفرق بين المحاسبة التقليدية والإلكترونية، وكيفية مساعدة الأخيرة فى جعل العمليات المحاسبية أكثر كفاءة.

وأشار إلى أن التحصيل فى نظام البيع بالآجل يعنى باستيفَاء المبالغ الواجِب سدادها مِن قبل العميل خلال وقت استحقاقِها تبعا للاتفاق بينهم، حيث يتم اللجوء إليه حالة عدم التزام العميل بدفع المبلغ الآجل المتفق عليه.

ولفت إلى أن زيادة مبيعات الشركات العاملة فى القطاعات المختلفة عامة تتأتى من بيع المنتجات بصفة مستمرة، وذلك ما يوفره التقسيط بدلا مِن الانتظار حتى يدَّخر العميل المبلغ الكافى لشراء المنتج ، مع تقليص المخزون وتصريف المنتجات، فيمكن خفض النسب الراكدة عن طريق تصريفها للعملاء غير القادرين عَلى الدفع النقدى المباشر، فضلا على المساهمة فى تيسير حركة المنتجات وزيادة ضمان بيع المنتجات بنفس سعر السوق.

وأفاد أن اعتماد أكثر مِن طريقة للدفع ووضع سياسات البيع والتحصيل فيما بعد، يعد من أساليب التسويق الجيدة التى تساعد فى جذب مختلف أنواع العملاء، وقد يؤثر تحديد أسلوب البيع بالآجل فى عملية حساب الإيرادات والتكاليف وحجم الأرباح والمبيعات المتوقع فى البداية، لذا يجب الاستعانة بنظام محاسبى قوى يساعد فى متابعة وإدارة المعاملات بكل دقة.

تغير سلوك المواطن والتعثر المالى

وقال إيهاب خضر عضو مجلس الإدارة المعتمد وخبير الإدارة الاستراتيجى إن تأثير الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة التى ألقت بظلالها على المجتمع المصرى غيرت السلوك الاستهلاكى عند المواطنين منذ جائحة كورونا، إذ قفز معدل الشراء بنظام التقسيط بنحو %100 خلال عامين فقط، كما ارتفع عدد المتعاملين بنظام التمويل الاستهلاكى فى الأشهر الأربعة الأولى من 2023 بمعدل %100 بقيمة إجمالية تجاوز 9 مليارات جنيه وتقترب من 500 مليون دولار، وبنسبة زيادة %64 مقارنة بالربع الأخير من عام 2022، وفقا لإحصاءات رسمية أعلنتها هيئة الرقابة المالية.

وأشار خضر إلى أن الشراء بنظام التقسيط يعد أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التى تخضع لرقابة هيئة الرقابة المالية حيث زادت قيمته الممنوحة للعملاء بنسبة %100 خلال العامين الماضيين، بعدما ارتفعت القيمة من 425 مليون دولار فى 2020 إلى نحو 904 ملايين العام الماضي، متوقعا أن تصل قيمة التمويل الاستهلاكى عام 2026 إلى حدود 2.6 مليار دولار خصوصا مع توسع الحكومة فى وسائل الرقابة عليه.

وأوضح ضرورة استحداث منتجات تأمينية تمكن ذويها من سداد أقساطها بصورة تمنعهم من كل أنواع التعثر إثر انخفاض السيولة، إلى جانب إخضاع شركات الوساطة بالبيع بالتقسيط تحت مظلة قانون التمويل الاستهلاكى ورقابة الهيئة، مع وضع إطار للتعامل مع كافة الأطراف المعنية بتنفيذ منظومة التكنولوجيا المالية فى الأسواق المالية غير المصرفية، وكذلك توسيع قاعدة المستفيدين واستهداف فئات محدودى الدخل مع وضع إطار تنظيمى لتلك الأحوال.

وأضاف أن هيئة الرقابة المالية وفقا للقانون رقم 18 لسنة 2020، قد أقرت دعم المستهلك المصرى فى تحمل أعباء ونفقات الحياة التى ارتفعت كلفتها فى الأعوام الأخيرة بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى عام 2016؛ نظرا إلى تداعياته الصعبة، علاوة على الجائحة العالمية وأخيرا الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الحرب الروسية فى أوكرانيا.

وأشار إلى أن تلك الضغوط سواء فى تدبير نفقات الحياة من تعليم وصحة وزواج وتأسيس المنازل بالأجهزة الكهربائية أصبحت تتطلب التعاون بين الجميع، بوضع شروط الغرض منها الحفاظ على العملاء من جهة وحماية أموال الشركات من أخرى، لافتا إلى أن نظام البيع بالتقسيط معروف فى مصر منذ عقود طويلة.

ينعش قطاع التأمين والاقتصاد

وقال أحمد حسنى العضو المنتدب لشركة إيليانت لوساطة التأمين إن شراء منتجات التأمين بالتقسيط فى الوقت الحالى أصبح طوق نجاة لها فى ظل ارتفاع الأسعار الذى طال كل شيء، مشيرا إلى أن ارتفاع معدلات التضخم فى مصر بمقدار تجاوز %7 خلال 100 يوم فقط، متأثرا بالتداعيات السلبية للحرب الروسية على أوكرانيا.

وأضاف حسنى أن عمليات بيع منتجات التأمين بالتقسيط قد لاقت رواجا كبيرا؛ حيث إن تلك العمليات أصبحت ضرورة ملحة فى ظل تزايد احتياجات الناس وارتفاع الأسعار، وخاصة مع تنامى توظيف التكنولوجيا لتقديم الخدمات المالية وإتاحة حلول تمويلية غير تقليدية.

وأرجع تنامى تلك الظاهرة إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التى طرأت على العالم خلال السنوات الأخيرة، وتحديدا منذ ظهور كورونا وما تبعه من ركود فى المبيعات وتراجع القوى الشرائية لدى الأفراد، إلى الإقبال على شركات التأمين بيع منتجاتها بالتقسيط، والتى تشجع العملاء على الشراء، من خلال منحهم تسهيلات فى السداد وتحصيل سعر المنتج على أقساط مع تحصيل فوائد على مدد السداد.

وأشار إلى بيع منتجات التأمين بالتقسيط ينعش الاقتصاد من زاوية حيث إنه يسهم فى زيادة إقبال الأفراد على شرائها وزيادة الطلب عليها، مما يترتب عليه زيادة إنتاج الشركات ودوران عجلة الإنتاج، ومن ثم زيادة فرص العمل والحد من معدلات البطالة وكلها عوامل إيجابية للاقتصاد.

ونبه إلى خطورة تنامى هذه السوق ووصولها إلى حلقة مفرغة تتمثل فى تعثر الكثيرين عن الوفاء بالتزاماتهم المالية والتعامل مع الأمر بنفسية الشراء بعيدا عن القدرة المالية الحقيقة، خاصة مع تسهيل التكنولوجيا عملية التقسيط وتحييد الإجراءات المعقدة التى كانت عنصرا رئيسيا فى ابتعاد الكثيرين عنها.

إبراهيم: لا بد من نظام مبيعات «سحابي» لإدارة جميع الوثائق الآجلة

خضر: استحداث وثائق تمنع أنواع التعثر لقلة السيولة

حسنى: يسهم فى إقبال الأفراد ونمو إنتاج الكيانات العاملة بالقطاع