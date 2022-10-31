تقسيط الغرامات والفوائد أبرزها.. 4 مطالب لسياحة النواب من رئيس الوزراء

شاركت النائبة نورة علي رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب ، مساء اليوم،في اجتماع رئيس الوزراء مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب.

وتطرقت النائبة نورا علي، خلال الاجتماع إلى مجموعة من الملفات الداعمة لتطوير خريطة الاستثمار السياحي، وحصول مصر على نصيبها العادل من السياحة الدولية.

وطالبت نورا علي، رئيس الوزراء بضرورة العمل بتطبيق الحد الأدنى لأسعار الاقامة بالفنادق، وأن فرض أي رسوم أو تحصيلها يكون من خلال وزارة السياحة فقط ، حيث إنها المنوطة بهذا الأمر وفق نص القانون.

وأشارت رئيس لجنة السياحة، إلى ضرورة إضافة حوافز استثمارية لبعض المناطق الجغرافية مثل الساحل الشمالي، وذلك لإضافة غرف فندقية جديدة تتماشى مع خطة الدولة لزيادة معدلات الجذب.

كما ناشدت رئيس اللجنة، د. مصطفى مدبولي، بتقسيط الغرامات والفوائد المتراكمة على الفنادق بمناطق (طابا دهب نويبع) لدعمها على الاستمرارية والعمل.