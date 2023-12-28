تقرير «ION Analytics»: صفقات الاندماج والاستحواذ تسجل أدنى مستوياتها عالمياً منذ 2005

سجل عدد صفقات الاندماج والاستحواذ خلال العام الحالى أدنى مستوى له منذ 2005، بعدما بلغ نحو 34.159 ألف.

أوضح -تقرير حديث صادر عن «ION Analytics» المتخصصة فى رصد بيانات أسواق المال– أن قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ فى العالم خلال 2023 تراجعت بنحو %23 مقارنة بالعام الماضى لتسجل 2.9 تريليون دولار.

وأرجع التقرير انخفاض قيمة الصفقات إلى ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا مع احتدام معدل التضخم، رغم انتعاش العمليات الكبيرة، وتصفية الشركات فى الربع الأخير من 2023.

وأشار إلى أن صفقة استحواذ «إكسون موبيل» على «بايونير ناتشورال ريسورسز» بقيمة 62 مليار دولار فى أكتوبر الماضى هى الأكبر خلال عام 2023.

وتابع أن التوقعات بإنهاء بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى رفع أسعار الفائدة ساعدت على استعادة الثقة اللازمة للشروع فى تحركات إستراتيجية رئيسية لإبرام الصفقات خلال الربع الأخير من العام الحالي.

وأشار إلى أن حجم الصفقات فى أكتوبر الماضى سجل 412 مليار دولار أمريكي، والتى تعد أعلى قيمة شهرية منذ مايو 2022.

على صعيد آخر، أفادت «ION Analytics» بأن عمليات الاندماج والاستحواذ تحولت بعيدًا عن الصين إلى دول أخرى فى آسيا والمحيط الهادئ، بسبب التوترات المستمرة بين واشنطن وبكين.

وتابعت أن الشركات الأمريكية والكندية عزفت عن إبرام صفقات فى الصين؛ لتنخفض إلى نحو خُمس المُنفذة قبل عامين.

وأضافت أن أمريكا الشمالية استحوذت على النسبة الأكبر، البالغة %50 من إجمالى الصفقات، واقتنصت منطقة آسيا والمحيط الهادئ نحو %24 فيما حصلت أوروبا والشرق الأوسط على %23، وتابعت أن إجمالى صفقات الاستحواذ والاندماج فى الشرق الأوسط سجل خلال 2023 «39.6» مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أنه من المحتمل أن تضخ الصناديق السيادية الخليجية، ومنها السعودية والإمارات وقطر، استثمارات فى مجال التكنولوجيا فى القارة الآسيوية خلال الفترة المقبلة.