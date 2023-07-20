تقرير «GFK» يكشف تطور مبيعات سوق المحمول خلال أبريل الماضى

سجلت مبيعات هواتف المحمول في مصر خلال أبريل الماضى، تراجعًا بنسبة 40% لتصل إلى 598 ألف جهاز، مقابل مليون و2000 وحدة فى الشهر نفسه من العام السابق.

وبحسب تقرير مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK» الذى حصلت “المال” على نسخة منه، فقد احتفظت العلامة الكورية «سامسونج» بصدارة مبيعات هواتف المحمول، بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى 47.1% من إجمالى المبيعات.

وحلّت «أوبو» فى المرتبة الثانية بحصة سوقية 14.5%، تلتها «ريدمي» ثالثًا بنسبة 11.7%.

وجاءت «ريلمي» فى المرتبة الرابعة، بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى 10.1%، أعقبتها «فيفو» خامسًا بنسبة 5.5%.

وحصدت «إنفينيكس» المرتبة السادسة بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للهواتف المحمولة فى مصر خلال أبريل الماضى، مستحوذة على حصة سوقية 4.8% من جملة مبيعات القطاع.

فيما توزعت الحصص السوقية المتبقية البالغة نحو 6.3% على الماركات التجارية الأخرى المطروحة في السوق المحلية خلال أبريل الماضى.

ورصدت “المال” تطور خريطة مبيعات سوق الهواتف المحمولة في مصر خلال أبريل الماضى، وذلك استنادًا إلى مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».

«سامسونج» تسوق 45% من مبيعاتها في القاهرة

تصدرت “القاهرة” قائمة المحافظات الأكثر مبيعًا لهواتف المحمول للعلامة الكورية «سامسونج» مستحوذة على حصة سوقية 45%، من إجمالى مبيعاتها البالغة 281 ألف جهاز خلال شهر أبريل الماضى.

وجاءت “الدلتا” فى المرتبة الثانية بقائمة المناطق الجغرافية الأكثر مبيعًا لهواتف «سامسونج» مسجلة حصة سوقية 21%، تلتها “مدن الصعيد” في المركز الثالث بحصة بلغت 18%.

وحلّت “الإسكندرية” فى المرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة سوقية 10%، من إجمالى مبيعات هواتف «سامسونج» في السوق المحلية خلال شهر أبريل الماضى.

وتمركزت “مدن القناة” فى المرتبة الخامسة بقائمة المناطق الجغرافية الأكثر مبيعًا لهواتف «سامسونج» في مصر، مستحوذة على حصة سوقية 6% من إجمالى مبيعاتها خلال الشهر الماضى.

«أوبو» تعتمد تركز خططها التسويقيبة على القاهرة والدلتا

سيطرت “القاهرة” على الحصة السوقية الكبرى من مبيعات هواتف «أوبو» في مصر، بنسبة بلغت 39% من إجمالى مبيعاتها البالغة 87 ألف جهاز خلال أبريل الماضى، تلتها «الدلتا» في المركز الثاني بحصة 37%.

وجاءت “مدن الصعيد” فى المرتبة الثالثة بحصة سوقية 14%، تلتها أعقبتها “الإسكندرية” و”مدن القناة” فى المركز الرابع بمسجلتا حصة قدرها 5% لكل منهما.

القاهرة تسيطر على مبيعات هواتف «ريدمي»

واعتلت “القاهرة” صدارة مبيعات هواتف «ريدمي» في مصر، بعدما استحوذت على حصة سوقية 51% من إجمالى مبيعاتها البالغة 70 ألف جهاز خلال أبريل الماضى.

وبحسب التقرير الصادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، جاءت “الدلتا” فى المرتبة الثانية بقائمة المناطق الجغرافية الأكثر مبيعًا لهواتف «ريدمي» مسجلة حصة سوقية 21%، تلتها “مدن الصعيد” في المركز الثالث بحصة بلغت 14%.

وتركزت “الإسكندرية” فى المرتبة الرابعة بعدما اقتنصت حصة سوقية 8%، من إجمالى مبيعات هواتف «ريدمي» فى السوق المحلية.

واحتلت “مدن القناة” المرتبة الخامسة بقائمة المناطق الأكثر مبيعًا لهواتف العلامة الصينية «ريدمي» في مصر، مسجلة حصة سوقية 6% من إجمالى مبيعاتها خلال الشهر نفسه.

«ريلمي» تبيع 49% من مبيعاتها من الهواتف المحمولة في الدلتا

هيمنت “الدلتا” على الحصة السوقية الأكبر من الهواتف المحمولة للعلامة الصينية «ريلمي» فى مصر، بنسبة بلغت 49%، من إجمالى مبيعاتها البالغة 60 ألف جهاز خلال أبريل الماضى.

وجاءت “القاهرة” فى المرتبة الثانية بقائمة المناطق الجغرافية الأكثر مبيعًا لهواتف «ريلمي» مسجلة حصة سوقية 27%، تلتها “مدن الصعيد” في المركز الثالث بحصة بلغت 13%.

وتمركزت “الإسكندرية” فى المرتبة الرابعة مستحوذة على حصة سوقية 5%، أعقبتها “مدن الصعيد” فى المركز الخامسة بنسبة 5%، من إجمالى مبيعات العلامة الصينية «ريلمي».

بنسبة 40%.. القاهرة تهيمن على مبيعات هواتف «إنفينيكس»

هيمنت “القاهرة” على مبيعات هواتف «إنفينيكس» في مصر، بعدما استحوذت على حصة سوقية 40%، من إجمالى مبيعاتها البالغة 29 ألف جهاز خلال شهر أبريل الماضى.

وجاءت “الدلتا” فى المرتبة الثانية بقائمة المناطق الجغرافية الأكثر مبيعًا لهواتف «إنفينيكس» مسجلة حصة سوقية 24% ، تلتها “الصعيد” فى المركز الثالث بنسبة 20% من إجمالى مبيعات “إنفينكس”.

وحلّت “الإسكندرية” فى المرتبة الرابعة مسجلة حصة سوقية 10%، من إجمالى مبيعات هواتف «إنفينيكس» في مصر.

وتركزت “مدن القناة” فى المرتبة الخامسة بقائمة المحافظات الأكثر مبيعًا لهواتف العلامة الصينية «إنفينيكس» في مصر، مستحوذة على حصة سوقية 5% من إجمالى مبيعاتها خلال الشهر الماضى.

«فيفو» تبيع أكثر من نصف مبيعاتها في القاهرة

استحوذت “القاهرة” على الحصة السوقية الأكبر من مبيعات هواتف «فيفو» بنسبة بلغت 59%، من إجمالى مبيعاتها البالغة 33 ألف جهاز خلال أبريل الماضى.

وجاءت “الدلتا” فى المرتبة الثانية مستحوذة على حصة سوقية 15%، تلتها “مدن الصعيد” في المركز الثالث بحصة قدرها 12%.

وحلّت “الإسكندرية” فى المرتبة الرابعة بقائمة المناطق الجغرافية الأكثر مبيعًا لهواتف «فيفو» بعدما اقتنصت حصة سوقية 11%، تلتها «مدن القناة» فى المركز الخامس بحصة قدرها 3%.

القاهرة تستحوذ على 48% من مبيعات هواتف «شاومي»

استحوذت “القاهرة” على الحصة السوقية الكبرى من مبيعات الهواتف المحمولة للعلامة الصينية «شاومي» بنسبة بلغت 48%، من إجمالى مبيعاتها البالغة 1000 جهاز خلال شهر أبريل الماضى.

وجاءت “الدلتا” فى المرتبة الثانية بقائمة المناطق الجغرافية الأكثر مبيعًا لهواتف «شاومي» مسجلة حصة سوقية 30%.

وحلت “الإسكندرية” في المرتبة الثالثة مستحوذة على حصة سوقية 12%، تبعتها “مدن الصعيد” فى المركز الرابع بحصة قدرها 10% من إجمالى مبيعات هواتف «شاومي» في مصر.