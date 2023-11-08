تقرير: 80% من محفظة الإقراض الصينية للدول النامية تشمل بلدانا متعثرة ماليا

تدين الدول النامية للصين بما لا يقل عن 1.1 تريليون دولار، وأكثر من نصف هذه القروض دخل حالياً مرحلة سداد المبلغ الأصلي، لكن المشكلة أن معظم الدول المدينة متعثرة مالياً في الوقت الحالي، ما أثار التساؤلات حول إمكانية استرداد بكين هذه المبالغ الطائلة، بحسب شبكة ” سى إن إن”.

فعلى مدار العقدين الماضيين، منحت الصين آلاف القروض للعديد من الدول النامية على مستوى العالم لدعم مبادرة الحزام والطريق التي أعلنتها بكين في عام 2013، واليوم دخلت أكثر من نصف هذه القروض مرحلة سداد المبلغ الأصلي، وفقاً لتقرير جديد صادر عن معهد (إيد داتا) للبحوث بجامعة (وليام إند ماري) بولاية فرجينيا الأميركية.

وكشف التقرير أن الأقساط المتأخرة المستحقة للمقرضين الصينيين سجلت ارتفاعاً كبيراً، وأن ما يقرب من 80% من محفظة الإقراض الصينية في العالم النامي تشمل بلداناً تمر بأزمات مالية.

وتم تخصيص مليارات الدولارات التي أقرضتها الصين للدول النامية من أمريكا اللاتينية إلى جنوب شرق آسيا خلال العقدين الماضيين لتمويل إنشاء الطرق والمطارات والسكك الحديدية ومحطات الطاقة، وغيرها من مشاريع البنية التحتية التي تدعم أهداف مبادرة الحزام والطريق وتعزز التكامل الاقتصادي بين البلدان المقترضة.

وتم إصدار معظم هذه القروض بعد إطلاق المبادرة في عام 2013 بفترات سماح امتدت من خمس إلى سبع سنوات، قبل أن يُضاف إليها عامان بسبب جائحة كورونا.

وعلى الرغم من أن هذه الخطوة أدت لتقريب العديد من الحكومات من بكين، فإنها حولت الصين لأكبر دائن في العالم، وأثارت اتهامات للدولة الآسيوية بالإقراض غير المسؤول.