تقرير : 8% ارتفاع فى معدلات انبعاثات ثاني اكسيد الكربون من الطاقة فى مصر (جراف)

كشف تقرير صادر عن “بريتيش بتروليوم” البريطانية، أن معدل زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون فى مصر الناتجة عن الطاقة بلغت 8%، وتستعد الدولة المصرية لعقد مؤتمر المناخ cop 27 فى مدينة شرم الشيخ، والذي تطلقه الامم المتحدة سنويا للتفاوض بشأن قضايا المناخ والحد من التلوث وحماية الكوكب والحفاظ على النظم البيئية واستعادتها.

كما كشف التقرير عن تطور انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الطاقة فى مصر خلال 11 عامًا، فى الفترة من 2011 لحد 2021 فى زيادة فى معدلات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الطاقة بنسبة 1.3%.

200 مليون دولار للتحكم فى التلوث الصناعي

وقالت وزيرة البيئة، ياسمين فؤاد، أن المرحلة الثالثة لتنفيذ برنامج التحكم فى التلوث الصناعي (EPAP) والذي يعمل على إعداد وتنفيذ مشروعات توافق بيئي وكفاءة طاقة بتكلفة مالية تزيد عن 200 مليون يورو ، موضحة أن تصميم البرنامج تم على أساس تقديم حوافز مالية للشركات لتمكين الصناعة من الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة للتخفيف من آثار تغير المناخ.

وتخطط الحكومة المصرية، لإنتاج طاقة متجددة بنحو 42% من إجمالى الطاقة الكهربائية المولدة ضمن مزيج الطاقة بحلول 2035 سيكون الجزء الأكبر منها للطاقة الشمسية والرياح.

وكان البنك الدولي قد أقر العام الماضي بتخصيص قرض مدعم بقيمة 200 مليون دولار لتحسين نوعية الهواء فى القاهرة الكبرى، لتحسين نظام رصد جودة الهواء بالقاهرة الكبرى، وإنشاء مدفن متكامل لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان، وزيادة الاعتماد على الحافلات الكهربائية وما يتصل بها من تطوير للبنية التحتية كمحطات شحن السيارات، بالإضافة إلى دعم المبادرات الخضراء الأخرى.

الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية

ونجحت وزارة البيئة فى زيادة عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية إلى 85 منشأة صناعية بعدد 418 نقطة رصد تشمل العديد من القطاعات الصناعية كصناعة الاسمنت وتصنيع الأسمدة وتوليد الطاقة الكهربائية والحديد والصلب (عدد 24 شركة أسمنت + عدد 13 شركة أسمدة + عدد 7 شركة بتروكيماويات+25 محطة توليد القوى الكهربية+6 شركة حديد وصلب + 1 شركة سيراميك+ 1 شركة زجاج مسطح+ 7 شركات تكرير بترول +1 شركة الومنيوم )، لتشمل العديد من القياسات المختلفة التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون البيئة.

الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء

كما تم زيادة محطات الشبكة لتبلغ 114 محطة رصد خلال عام 2021 موزعة على جميع المناطق المختلفة بالجمهورية، من أجل المساهمة في تحسين جودة الهواء والحالة البيئية والصحية من خلال توفير بيانات الرصد الصحيحة لمتخذي القرار لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتي تسهم في تحسين المستوى الاقتصاد.