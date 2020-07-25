اتصالات وتكنولوجيا

تقرير: 60% من متصفحى الإنترنت بمصر قلقون من سوء استخدام بياناتهم الشخصية

كوريا الجنوبية الأخيرة بـ 40%
محمود جمال 3:02 م, السبت, 25 يوليو 20 3:02 م, السبت, 25 يوليو 20

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كشف تقرير مؤسسة الأبحاث التسويقية we are social أن 60% من مستخدمى الإنترنت فى مصر الذين تتراوح أعمارهم بين 16 إلى 64 عاما خلال يونيو الماضى قلقون من سوء استخدام الشركات لبياناتهم الشخصية.

وتصدرت القائمة التى تضم 42 دولة حول العالم البرازيل بنسبة بلغت 83% ، تلتها كولومبيا فى المركز الثانى بـ 79 % ، ثم البرتغال فى المركز الثالث بـ 78% ، وحلت المكسيك رابعا بـ 78%.

وحصدت رومانيا المركز الخامس بنسبة بلغت 76% ، ثم أسبانيا سادسا بـ 72% ، بينما جاءت الأرجنتين فى المركز السابع بنسبة 71% ، وإسرائيل ثامنا بـ 70% ، علما بأن المتوسط العالمى يصل إلى 64%.

وجاءت كوريا الجنوبية فى المركز الأخير بنسبة 40%.

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بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

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