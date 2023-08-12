تقرير : 56.8% من مشتركي الإنترنت بمصر اتصلوا بالخدمة عبر المحمول خلال يوليو

كشف تقرير أصدرته مؤسسة أبحاث الإنترنت we are social، أن 56.8% من مشتركي الإنترنت في مصر الذين تتراوح أعمارهم بين 16 إلى 64 عاما خلال يوليو الماضي، اتصلوا بالخدمة عبر أجهزة المحمول مقابل 43.2% لأجهزة الحاسبات الشخصية.

ويصل المتوسط العالمي إلي 56.8% للموبايل مقارنة مع 43.3% لأجهزة الكمبيوتر.

وبحسب التقرير ، جاءت أندونيسيا فى المركز الأولن إذ اتصل نحو 63.8% بالخدمة عبر المحمول مقابل 36.2% بالكمبيوتر ، وحلت تايلاند فى المركز الثاني بـ 63.4% للموبايل مقابل 36.6% للحاسبات .

وحصدت الصين المركز الثالث بـ 61.6% للموبايل و 38.4% للكمبيوتر ، بينما جاءت الهند فى المركز الرابع بـ 59.8% للموبايل و 40.2% للحاسبات.

وجاءت الفلبين فى المركز الخامس بـ 59.6% مقابل 40.4% للكمبيوتر.

علي صعيد آخر ، تصدرت البرازيل قائمة الدول الأكثر استماعا لنشرات البودكاست أسبوعيا بنسبة بلغت 39.2% ، تلتها اندونيسيا بـ 36.9% ، ثم المكسيك ثالثا بنسبة 34.8%.

بينما حلت جنوب أفريقيا فى المركز الرابع بـ 30.9% ، أعقبتها رومانيا خامسا بـ 29.4% ، وحصدت مصر المركز 38 عالميا بـ 15.9%.