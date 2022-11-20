تقرير: 544.5 مليون مستخدم لمنصة «تويتر» عالميًا خلال أكتوبر الماضى

بلغ عدد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» نحو 544.5 مليون مستخدم في مختلف دول العالم خلال شهر أكتوبر الماضى؛ وفقًا للتقرير الصادر عن مؤسسة «We are social» المتخصصة في أبحاث الأنترنت،

وتصدرت «الولايات المتحدة الأمريكية» قائمة الدول الأكثر وصولا عبر الاعلانات المتداولة لموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بإجمالى 91.7 مليون زائر.

وجاءت «اليابان» في المرتبة الثانية عالميًا فى الوصول لاعلانات منصة «تويتر» بواقع 67 مليون و350 ألف مستخدم.

وجاءت «الهند» في المرتبة الثالثة بإجمالي 28.1 مليون زائر، تبعتها «أندونيسيا» فى المركز الرابع بمعدل وصل إلى 24 مليون مستخدم.

وتمركزت «البرازيل» فى المرتبة الخامسة عالميًا بإجمالي 23.4 مليون مستخدم، تبعتها «المملكة المتحدة» فى المركز السادس بإجمالي 22.1 مليون زائر.

واحتلت «تركيا» المرتبة السابعة بقائمة الدول الأكثر فى عدد الزيارات على منصة «تويتر» بواقع 20 مليون مستخدم، تلتها «المسكيك» في المركز الثامن بإجمالى 17.3 مليون زائر.

وتمركزت «السعودية» فى المرتبة التاسعة عالميًا فى عدد الزيارات على منصة التواصل الاجتماعي «Twitter» بإجمالى 15.7 مليون مستخدم، تبعتها «تايلند» فى المركز العاشر بنحو 14.4 مليون زائر.

تتصدرها «الولايات المتحدة الأمريكية».. 945.2 مليون مستخدم لمنصة «تيك توك» عالميًا

بلغ إجمالى عدد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي «تيك توك» نحو 945.2 مليون مستخدم عالميًا خلال أكتوبر الماضى.

بحسب التقرير الصادر عن مؤسسة «We are social» المتخصصة في أبحاث الأنترنت، تصدرت «الولايات المتحدة الأمريكية» دول العالم في الوصول عبر الاعلانات المتداولة لموقع التواصل الاجتماعي «تيك توك» بإجمالى 109 ملايين و538 ألف زائر خلال الشهر الماضى.

وجاءت «البرازيل» في المرتبة الثانية عالميًا فى الوصول لاعلانات منصة «تويتر» بواقع 76 مليون و560 ألف مستخدم خلال تلك الفترة.

وجاءت «أندونيسيا» في المرتبة الثالثة بإجمالي 69 مليون و576 ألف زائر، تبعتها «روسيا» فى المركز الرابع بمعدل وصل إلى 57 مليون و149 ألف مستخدم.

وتمركزت «فيتنام» فى المرتبة الخامسة عالميًا بإجمالي 51 مليون و109.5 ألف مستخدم، تبعتها «الفلبين» فى المركز السادس بإجمالي 42 مليون و896 ألف زائر.

واحتلت «تايلند» المرتبة السابعة بقائمة الدول الأكثر فى عدد الزيارات على منصة «تيك توك» بواقع 41 مليون و27 ألف مستخدم، تلتها «المكسيك» في المركز الثامن بإجمالى 38 مليون و667 ألف زائر خلال الشهر الماضى.

وتمركزت «تركيا» فى المرتبة التاسعة عالميًا فى عدد الزيارات على منصة التواصل الاجتماعي «تيك توك» بإجمالى 30 مليون و957 ألف مستخدم، تبعتها «العراق» فى المركز العاشر بنحو 29 مليون و24 ألف زائر.