تقرير: 50% من مؤسسي شركات التكنولوجيا المالية من الشباب

أوضح تقرير منظور التكنولوجيا المالية في مصر 2021 – الصادر مؤخرًا عن مبادرة”فينتك إيجيبت” التابعة للبنك المركزي المصري – أن أعمار مؤسسي الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية تتراوح من 25 إلى 35 عامًا (يمثلون نسبة أكثر من 50%)، وأن 64% من رواد الأعمال حصلوا على درجة البكالوريوس، بينما حصل نحو 33% منهم على درجة الماجستير، و3% فقط هم الحاصلين على درجة الدكتوراه.



أما فيما يخص المهارات الأكثر طلبًا، فقد احتلت التكنولوجيا والبرمجيات مركز الصدارة بنسبة 75%، يليها تطوير الأعمال وإدارة المنتجات بنسبة 55 %، ثم المبيعات ودعم العملاء بنسبة 40%.



وفيما يتعلق بالتنوع بين الجنسين، أظهر التقرير أن عدد الشركات التي شاركت المرأة في تأسيسها بلغ 18 شركة فقط بنسبة تمثل 16% من إجمالي الكيانات العاملة، وتشير الدراسات الاستقصائية إلى أن متوسط نسبة الذكور إلى الإناث تبلغ 70% إلى 30% بالنسبة لموظفي شركات التكنولوجيا المالية الناشئة.



وأشار التقرير إلى أن الشركات الناشئة العاملة في التكنولوجيا المالية لديها اتجاه للتوسع في الأسواق الخارجية، إذ قامت 24 شركة من الشركات التي شملتها الدراسة بالتوسع في هذا المجال على الصعيدين الإقليمي والدولي، وأصبحت تلك الشركات تحظى بتواجد ملحوظ في كلٍ من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودول مجلس التعاون الخليجي، وأوروبا.



جدير بالذكر- في هذا الخصوص – أن 33 شركة ناشئة من أصل 88 شركة تخطط مستقبلًا للتوسع دوليًا خلال الإثني عشر شهرًا المقبلة، مع التركيز بشكل كبير على منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأظهر التقرير أن أكثر القطاعات انتشارًا في مجال التكنولوجيا المالية من حيث عدد الشركات الناشئة قطاعا المدفوعات والتحويلات بنسبة 30% من إجمالي 122 شركة، والإقراض والتمويل بنسبة 13%، بينما تتنوع القطاعات الأخرى بشكل متساوٍ نسبيًا، بالتالي فهي تكمل الهدف الأمثل والمتمثل في تلبية احتياجات الخدمات المالية المختلفة للعملاء.