تقرير: 5.5 مليون طن إجمالي الصادرات الزراعية في 2019

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن استمرار تفوق محصولي البطاطس والموالح في قائمة الصادرات الزراعية المصرية.

ووفقا لتقرير رسمي، تلقاه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بلغ إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من ينايروحتى 31 ديسمبر 2019، حوالي 5 ملايين و500 ألف و125 طن بزيادة حوالي 299 ألفا و875 طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، عنب، رمان، ثوم، مانجو، فراولة، الفاصوليا، جوافة، خيار، الفلفل، باذنجان.

وأشار التقرير إلى تفوق الصادرات الزراعية المصرية من الموالح والتي تأتي في المركز الأول، بعدما بلغت حوالي مليون و772 ألفا و281 طن، فضلا عن 687 ألفا و842 طن تم تصديرها من البطاطس لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 606 آلاف و200 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل الرمان المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 120 ألفا و881 طنا، في حين بلغ إجمالي ما تم تصديره من محصول العنب حوالي 113 ألفا و319 طنا، ومن المانجو حوالي 36 ألفا و611 طنا.