تقرير: 5 عمليات استحواذ بالبورصة المصرية في 2019

مع اقتراب نهاية 2019 سجلت عمليات الاستحواذ التي شهدتها البورصة المصرية، خلال العام، 5 صفقات، كان من بينها 3 من توابع لشركة بايونيرز القابضة، وفقًا لتقرير عمليات الاستحواذ بالبورصة المصرية، الصادر عن وزارة المالية، والذي حصلت “المال” على نسخة منه

3 منها تمّت في شهر أبريل

وتوزعت العمليات المذكورة على أشهر: أبريل الذي استحوذ على العدد الأكبر منها، ومايو، وأغسطس، بحسب التقرير الحكومي.

وفي أبريل شهدت شركة الكابلات الكهربائية المصرية عمليات استحواذ من وادي للاستشارات المالية 7.8% بقيمة 74.9 مليون جنيه، وسمو للاستشارات بنسبة 1.8%، بقيمة 17.4 مليون جنيه، وفلوريش للاستثمار بـ10% بقيمة 95.9 مليون جنيه، مع الإشارة إلى أن الشركات الأربع تابعة لـ”بايونيرز القابضة”.

وفي مايو استحوذت شركة بولي سيرف للأسمدة والكيماويات على 8.4% من شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات بقيمة 9.3 مليون جنيه، وكانت آخِر صفقة استحواذ وأكبرها في أغسطس، نفّذتها فيون هولدنجز على 40.6% من أسهم جلوبال تيليكوم بقيمة 9.7 مليار جنيه.